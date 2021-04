Il Registro Imprese delle Camere di Commercio italiane compie 25 anni. Era il 19 febbraio 1996 quando venne formalizzato un importante passaggio di competenze: tutte le funzioni svolte fino a quel momento dalle Cancellerie Commerciali dei Tribunali furono assegnate alle sole Camere di Commercio. Il risultato di questo trasferimento di competenze è stato la nascita di un Registro interamente digitalizzato, con il quale da allora le Camere di Commercio, tramite la rete tecnologica gestita da InfoCamere, raccolgono e archiviano con alti standard di qualità, sicurezza, tempestività, completezza e accessibilità, tutte le informazioni e notizie riguardanti in Italia 6,1 milioni di imprese e 9,1 milioni di persone con cariche.

Nel sistema camerale umbro il 25 anniversario del Registro Imprese è coinciso con la nascita, il 28 gennaio 2021, della nuova Camera di Commercio dell’Umbria e di conseguenza con l’avvio della piena operatività di un Registro Imprese su base regionale, in cui sono confluiti tutti i dati raccolti e archiviati negli ultimi 25 anni dai Registri Imprese della Camera di Commercio di Perugia e della Camera di Commercio di Terni. Un big data regionale umbro, che viene continuamente migliorato per rendere più facile l’accesso alle informazioni e che viene interpellato migliaia di volte da imprese, Istituzioni, Associazioni, cittadini.

Nel 2020 le Imprese registrate nel Registro Imprese della Camera di Commercio dell’Umbria sono 94 mila, 72 mila in provincia di Perugia e 22 mila in quella di Terni. Riportati i dati di 148 mila persone con cariche societarie, 3.070 le visure rilasciate, di cui oltre il 15% in lingua inglese e 1.682 i certificati emessi.

“Il Registro delle Imprese – ricorda il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni – è il più importante punto di riferimento informativo del sistema imprenditoriale nazionale e regionale. È un fondamentale strumento di legalità per l’economia ed è una fonte preziosa e insostituibile di informazioni chiare, certificate e digitalmente accessibili sul nostro mondo produttivo. Informazioni che peraltro oggi sono sempre più indispensabili alle imprese per pianificare in maniera consapevole le proprie strategie di sviluppo, così da individuare nuovi percorsi di crescita. Senza dire che il Registro Imprese può rappresentare lo strumento di base per realizzare una ulteriore semplificazione di molte procedure”.

Il Registro Imprese contiene tutte le principali informazioni relative alle imprese (denominazione, statuto, amministratori, sede e tutti i successivi eventi che le hanno interessate dopo l’iscrizione (modifiche dello statuto e di cariche sociali, trasferimento di sede, liquidazione). Dunque un quadro completo della situazione giuridica di ciascuna impresa, archivio fondamentale per l’elaborazione di indicatori di sviluppo economico ed imprenditoriale in ogni area e settore di appartenenza. Uno strumento che può rappresentare la base per procedere alla semplificazione di molte procedure.

Un’attenzione specifica viene riservata nel l’ambito del Registro alle start up innovative, caratterizzate da requisiti specifici e dall’oggetto sociale – esclusivo o prevalente – riguardante lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.