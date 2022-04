La lungaggine è da imputare alla pandemia: nonostante l’autorizzazione in atto non è stato possibile aprire il bancomat nei locali comunali perché erano stati assegnati ai tamponi per i narnesi. Ora invece la Bcc, Banca Centro Toscana Umbria ha avuto il via libera dal momento che i tamponi se ne fanno di meno ed in un’altra sede.

A conforto dell’interesse della banca è comparso proprio lo strumento del bancomat che sarà perfezionato, si spera, nei prossimi giorni colmando una carenza davvero difficile da capire.