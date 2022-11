Dopo il pareggio interno (1-1) con il Brescia e la sconfitta a Reggio Calabria (2-1) per il Genoa è arrivato un altro pareggio interno, con il Como (1-1).

Per il Genoa si è trattato del quinto pareggio interno su sei gare. Un cammino molto modesto per una squadra che vorrebbe salire direttamente in serie A.

E alla fine Marassi ha fischiato sonoramente la squadra di Blessin.

Il Genoa si era portato in vantaggio con Coda che ha trasformato un calcio di rigore concesso per un fallo in area di Cagnano su Portanova.

Sullo 0-0 annullato un gol a Cerri (che si era accomodato la palla con un braccio) e annullato un gol anche a Coda per fuorigioco.

Nel secondo tempo bellissimo l’assist di Cagnano per Cerri che di testa fa 1-1.

Subito dopo annullato il gol del nuovo vantaggio del Genoa a Dragusin che era in posizione di fuorigioco.

Il Como così strappa un punto a Genova.

In classifica i rossoblù salgono al terzo posto a quota 23 punti, 2 in meno della Reggina, seconda e 7 in meno del Frosinone, primo.

In compenso staccano Ternana e Parma, al quarto posto con 22 punti.