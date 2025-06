A partire dal 2024, l’Atalanta ha sviluppato un programma di supporto dell’attività pre-agonistica svolta dalle società sportive dilettantistiche affiliate alla FIGC, denominato “PROGRAMMA DEACADEMY” allo scopo di migliorare l’attività attraverso la condivisione di strumenti e metodi di formazione sia tecnica che educativa.

DEACADEMY: si gioca sull’appellativo con cui è riconosciuta l’Atalanta, la Dea, e la sintesi con Academy.

Partendo da DEAcademy Bergamo (16 società) passando per DEAcademy Italia, fino ad arrivare all’ambizioso progetto DEAcademy World, la società nerazzurra si pone come obiettivo di radicarsi sempre di più sui territori, sviluppando rapporti dedicati con le singole società in base alle diverse aree geografiche, di trasmettere i valori sportivi che da sempre caratterizzano il settore giovanile grazie ad una programma educativo-formativo ad ampio raggio che permetterà al Terni Fc e alle società dilettantistiche del territorio di condividere un nuovo approccio culturale, sia nella gestione sportiva che nello sviluppo di valori etici e di crescita del settore giovanile e delle scuole calcio.

Il Terni Fc, perché è la società che l’Atalanta ha scelto di affiliare al suo programma DEAcademy Elite. Il Terni Fc è una delle sole 6 società affiliate, fuori dalla Lombardia.

Una bella opportunità per crescere, dunque, per la società di Antonio Cardona.

L’evento è stato presentato questo pomeriggio a Palazzo Spada, presente fra gli altri Maurizio Marchesini che è il responsabile delle affiliazioni DEAcademy.

Il programma per il Terni Fc prevede importanti benefit, fra i quali: l’utilizzo del logo ufficiale dell’Atalanta DEAcademy Elite, una figura tecnica dedicata alle attività pre-agonistiche, l’utilizzo di software per la condivisione di materiale metodologico dell’Atalanta, una figura scouting dedicata, la partecipazione ad attività di formazione e informazione per adulti e bambini, l’accesso al programma di Area Performance fisico/motorio, un’area medica a disposizione , visite presso il Centro sportivo Bortolotti-Atalanta Center per visionare allenamenti e per incontri con i responsabili e allenatori dell’attività agonistica punto di riferimento per le società Elite, partecipazione all’Atalanta Day con una giornata intera di amichevoli con tutti i gruppi pre-agonistici, partecipazione al Master Atalanta e altre iniziative di formazione, partecipazione alla Dea Cup torneo che coinvolge tutte le squadre DEAcademy e partecipazione alla DEAcademy Elite Day giornata di workshop presso il centro sportivo Bortolotti-Atalanta Center dedicata alle società Elite.

“È una grande soddisfazione, a fronte di un duro lavoro e di grandi sacrifici, che ci comporta una responsabilità verso una delle più grandi società d’Italia che ci ha dato questa grande opportunità che cercheremo di sfruttare nel migliore dei modi”, ha detto il presidente del Terni Fc, Antonio Cardona .

Un’opportunità soprattutto per i tecnici e i giovani calciatori che potrebbero entrare nell’orbita dell’Atalanta.

“Abbiamo scelto il Terni Fc perché crediamo nelle persone che ci lavorano dentro, da Antonio Cardona a tutto lo staff tecnico-organizzativo – ha detto Maurizio Marchesini, il responsabile delle affiliazioni DEAcademy – Atalanta vuole migliorare, vuole crescere attraverso questa collaborazione e non viene qui per portare qualcosa ma per condividere qualcosa”.