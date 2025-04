Il gruppo consiliare al comune di Terni del Partito Democratico ha depositato una interrogazione al sindaco e ala giunta in cui chiede conto della mancata manutenzione del verde in due antiche municipalità, quelle di Collestatte e Torre Orsina.

Nella interrogazione il Pd chiede di sapere “se il taglio dell’erba non è stato ancora attivato per scelta politica e per lasciare un territorio spesso dimenticato privo della dovuta manutenzione del verde, oggi al massimo della sua crescita stagionale.

Di sapere invece se il motivo di questa situazione sia ancora più grave, ovvero che in fase di revisione del nuovo appalto, la zona di Collestatte e Torre Orsina sia stata tenuta fuori dal nuovo progetto dei 10/14 tagli annui, ciò determinando che nella ex VI Circoscrizione Valnerina si continuerà a tagliare l’erba, come negli ultimi anni amministrati dal centrodestra, ovvero solo dopo petizioni popolari e articoli di giornale sollecitati da cittadini residenti o dal circolo Pd di Collestatte e Torre Orsina, visto il totale disinteresse delle giunte per quel territorio”.