Un traguardo importante per la Direzione Didattica “Don Milani” di Terni: l’insegnante Daniele Martelli è stato riconosciuto come Google for Education Certified Trainer, primo nella provincia di Terni. Si tratta di un riconoscimento prestigioso che premia, l’insegnante e l’impegno dell’Istituto nell’innovazione didattica e nell’utilizzo delle tecnologie digitali.

Google ha riconosciuto al prof. Martelli le competenze necessarie per supportare i colleghi nell’utilizzo di Google Workspace for Education, strumenti digitali che consentono di migliorare la comunicazione, la collaborazione e la produttività in classe. Essere Google Certified Trainer significa essere un riferimento per l’innovazione didattica per tutte le scuole del territorio.

Daniele Martelli, docente di Scuola Primaria nell’Istituto e di Scuola Secondaria di I grado presso l’Istituto “Leonino”, insegna religione cattolica ed è animatore digitale, da anni impegnato nell’innovazione del mondo della scuola.

“Sono entusiasta di aver ottenuto questo traguardo – ha dichiarato il prof. Martelli – sono convinto che l’utilizzo consapevole delle tecnologie digitali possa essere un grande vantaggio per l’apprendimento degli studenti, sia per quanto riguarda la religione cattolica che per tutte le altre discipline. Educare gli alunni a questo tipo di apprendimento significa crescere ragazzi pronti per le esigenze del mondo del lavoro di oggi e di domani”.

La Direzione Didattica “Don Milani” in questi ultimi anni ha voluto imprimere una particolare accelerazione nella digitalizzazione della didattica per cercare di essere al passo con le nuove competenze di oggi. L’Istituto infatti, facendo propri gli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale e del P.N.R.R., ha attivato una serie di iniziative per favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali in classe.

“Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto dal nostro Animatore Digitale – ha affermato il dirigente scolastico, prof. Luigi Sinibaldi – questo riconoscimento conferma il nostro impegno nell’innovazione didattica e nell’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l’apprendimento degli studenti”.