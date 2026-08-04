Un incontro esplosivo tra cucina, simpatia e comunicazione social. L’Osteria del Trap da Umberto ha accolto un ospite davvero speciale: Marco Ballarini, sindaco di Corbetta e celebre sul web come “il sindaco di TikTok”.

Ballarini è arrivato in Umbria per conoscere personalmente lo chef e creator Umberto Trotti, volto del format “Andiamo all’assaggio” e protagonista sui social con i suoi piatti, le sue provocazioni gastronomiche e la valorizzazione del territorio umbro.

Non si è trattato di una semplice visita al ristorante. I due hanno cucinato, scherzato e giocato insieme, dando vita a un incontro spontaneo e divertente, destinato a trasformarsi in nuovi contenuti per il pubblico del web.

Marco Ballarini è considerato uno degli amministratori italiani più seguiti sui social. sindaco di Corbetta, comune della provincia di Milano, ha conquistato TikTok raccontando la politica con un linguaggio semplice, ironico e vicino soprattutto alle nuove generazioni. Il suo profilo ha superato il milione di follower e i suoi video hanno raggiunto centinaia di milioni di visualizzazioni.

Una popolarità costruita alternando informazioni sull’attività amministrativa, spiegazioni della politica, meme e momenti di vita quotidiana. Un modo innovativo di comunicare che lo ha reso riconoscibile anche fuori dalla Lombardia e che gli è valso il soprannome di “sindaco più social d’Italia”.

«Per me è stato un grande onore accoglierlo nel nostro ristorante – racconta Umberto Trotti – è venuto appositamente in Umbria per conoscermi e abbiamo trascorso una giornata bellissima. Abbiamo cucinato, giocato e scherzato come due amici. Quando persone così seguite scelgono di venire a Ferentillo, significa che attraverso i social stiamo riuscendo a far conoscere non soltanto il nostro ristorante, ma tutta la Valnerina».

Durante la visita non sono mancati assaggi, battute, sfide davanti ai fornelli e momenti esilaranti. Una giornata all’insegna della convivialità, quella vera, capace di abbattere le distanze tra istituzioni, personaggi pubblici e persone comuni.

L’incontro tra Ballarini e Trotti unisce due mondi apparentemente diversi, quello della politica e quello della cucina, accomunati però dalla stessa capacità di comunicare in maniera diretta e popolare.

Da una parte il sindaco che ha trasformato un piccolo comune lombardo in un caso mediatico nazionale; dall’altra lo chef umbro che, attraverso il motto “Andiamo all’assaggio”, porta sui social la cucina, le tradizioni e i borghi del proprio territorio.

Ancora una volta, l’Osteria del Trap diventa un punto d’incontro tra gastronomia, spettacolo e mondo dei social.