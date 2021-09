World skate 2021 presenta nel pomeriggio odierno, grazie all’organizzazione della sezione di Terni degli Atleti Azzurri d’Italia, una riunione di pugilato al Centro Commerciale “Il Polo” di Borgo Rivo denominata “ 1 Memorial Volfango Montanari “ , grande figura dello sport ternano a cui verrà intitolata la piazzetta interna del Centro Commerciale ( sarebbe opportuno prendere in considerazione da parte del Comune di intitolargli una via o una piazza per la grandezza dell’uomo e dello sportivo che Montanari è stato, ndr ).

La manifestazione odierna coinvolgerà atleti di Umbria, Marche ed Abruzzo, con varie categorie dai più giovani alla élite, e nel programma è previsto anche un incontro di boxe femminile.

A far da contorno alla manifestazione di pugilato ci saranno una esposizione di moto d’epoca, una mostra fotografica con soggetto proprio Montanari atleta olimpico, una mostra di quadri di Mauro Bordini.

Annunciata, infine, dagli organizzatori anche la presenza di Roberto Cammarelle, olimpionico, Gianfranco Baraldi e Stefano Mei, presidente della Fidal, reduce dai recenti eccellenti risultati di Tokyo.

La manifestazione inizierà alle 16 per concludersi con le premiazioni alle 20.