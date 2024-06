La Fondazione Fulvio Sbrolli di Terni martedì 4 giugno alle ore 17 ospiterà la presentazione del libro della ricercatrice storica narnese Stefania Di Pasquale dal titolo “L’eroe irredento della Brigata Sassari (Vita e morte di Guido Brunner Trieste 1893-Monte Fior 1916), editato da Ravizza Editore.

L’evento è organizzato dall’Associazione culturale Principia_Terni.

Porteranno i saluti Istituzionali: il Generale Francesco Nasca, girettore del PMAL di Terni e la vicepresidente dell’associazione Principia Roberta Montagna.

Direttamente dalla Sardegna verrà il Tenente Colonnello Pasquale Orecchioni direttore del museo storico della Brigata Sassari, che parlerà dei “Dimonios” o “Diavoli rossi” così appellati dal nemico austriaco per la ferocia e l’astuzia dei sassarini in guerra e per le loro mostrine bianche e rosse.

Interverrà l’autrice per parlare della figura del giovane triestino Guido Brunner e del suo estremo sacrificio per la libertà del nostro paese e il professor Adolfo Puxeddu per i Fanti Umbri della Brigata Sassari.

Infine l’intervento del Senatore Roberto Menia, vicepresidente della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa), molto sensibile alla storia del Friuli Venezia Giulia e dell’esodo Giuliano-Dalmata avvenuto subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.

Le gesta eroiche del triestino Brunner si intrecciano infatti con la tragica storia del nostro Paese, di quella parte d’Italia Irredenta, di quella parte della nostra Patria conquistata con la Grande Guerra e poi perduta con Tito e riconquistata scegliendo per molti italiani di essere esuli, per essere liberi e italiani.