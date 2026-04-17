Presso l’Auditorum dell’IIS Casagrande Cesi di Terni, questa mattina è stata presentata la terza tappa del Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica, che andrà in scena all’Umbria Forum oggi e domani, sabato 18 aprile. Si tratta del terzo atto dei Top Events 2026, ovvero il pacchetto di nove eventi che comprende i Campionati Italiani, individuali e a squadre, dei grandi e piccoli attrezzi, organizzati in house dalla Federazione della Ginnastica Italiana.

Dopo la professoressa Marina Marini, dirigente scolastica dell’IIS Casagrande Cesi che ha ospitato l’incontro di oggi, sono intervenuti l’Assessore allo Sport del Comune di Terni Paolo Tagliavento, Roberto Settimi, Presidente del Comitato Regionale Umbria della Federazione Ginnastica d’Italia, Riccardo Giubilei, Commissario CONI Regione Umbria, Simona Meloni, Assessora allo Sport della Regione Umbria, Ramona Morelli, Direttrice dell’Umbria Forum e Francesco Schiavo, componente dell’ATS che organizza i Top Events 2026. Gli studenti e le studentesse presenti hanno poi avuto l’opportunità di ascoltare le parole degli atleti Tommaso Brugnami, che gareggia per la Giovanile Ancona, ed Emma Fioravanti, della Milanese Forza e Coraggio. Entrambi scenderanno domani in pedana anche nella tappa ternana. Presente in sala anche Giulia Brizi, Coordinatrice Regionale Sport e Salute.

Continua, dunque, un percorso che dopo l’Emilia-Romagna e il Piemonte arriva a Terni, per concludersi con la Final Eight lombarda, nella nuova Choruslife Arena di Bergamo, il 15 e 16 maggio, per l’assegnazione del Tricolore, dopo le tre tappe di regular season, con la collaudata formula in stile finale olimpica. Il claim dei Campionati Nazionali di Serie A e B invita a dare il meglio di sé: “Fly to the top” – ovvero vola in alto, raggiungi la vetta!