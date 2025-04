Alla fine del campionato, di ogni campionato, si intrecciano le situazioni più disparate. Come quello di una promozione diretta della Narnese, ipotesi che nessuno cavalcava. A Narni c’era solo il rammarico di aver perso in casa un paio di domeniche fa con la penultima, l’Umbertide, ma i sogni di gloria erano stati rimandati di un anno. Poi però sono arrivati i risultati della Coppa Italia d’Eccellenza che distribuisce un posto in Serie D. Si dà il caso che le squadre semifinaliste hanno tutte la possibilità di andare direttamente nella serie superiore. Lasciando quindi un secondo posto per le squadre dell’Umbria. Chi è allora? Ad oggi la Narnese, che è seconda a pari merito col Cannara ma con una differenza gol migliore. Quindi è sua la seconda poltrona regionale.

Poi scattano altri “se”. Che due squadre che sono arrivate sino in fondo o quasi della Coppa Italia di Eccellenza vincano i loro gironi. Le squadre sono il Giulianova e la Rovato Vertovese, in Lombardia. Bene, entrambe le squadre sono davvero prime. Finissero così consegnerebbero la promozione in Serie D al Sansepolcro comunque arrivi. E a quel punto scatterebbe anche una seconda promozione in Umbria, quella della Narnese.

Una situazione che è ancora in divenire, con tanti risultati che si stanno intrecciando tra di loro, risultati però per niente impossibili. A Narni, incominciano a incrociare le dita. Ah, a proposito, c’è ancora un’altra partita da giocare e da vincere a Tavernelle. E poi chissà in quante società si stanno scartabellando il regolamento per trovare norme a proprio favore. Comunque la Narnese, va detto, ha fatto un gran campionato.