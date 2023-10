Dal 28 ottobre fino al 3 marzo 2024 a Terni e Guardea i concerti di Araba Fenice. A salire sul palco saranno artisti di elevata caratura, tra questi ci saranno i pianisti Serena Valluzzi, Gianluca Luisi, Edoardo Bruni, Maurizio Mastrini, Luigi Giachino, Palmiro Simonini, Nazario La Piscopia e musicisti come il trombettista Antonio Carretta, il flautista Giuseppe Nova, il fisarmonicista Giannino Fassetta e la Soprano di origini coreane, Sang Eun Kim.

Una Stagione non solo ricca di musica e di pianisti di assoluto livello, ma anche una Stagione che dona spazio ai giovani con i quattro sassofonisti del New time Sax Quartet che studiano al Conservatorio “G.Briccialdi”, la pianista Sofia Proietti e il violinista Domenico Masiello. Una 27esima Stagione, in cui il

Pianoforte è sempre protagonista.

Il Pianoforte che oltre al ruolo di solista per eccellenza, si unirà in diverse e affascinanti formazioni cameristiche, di cui alcune molto originali e Orchestrali. I programmi in questa Stagione non sono mai stati così rari e diversi l’uno dall’altro: composizioni che abbracciano sia il grande repertorio classico come per esempio “Le Variazioni Goldberg” pietra miliare del repertorio bachiano o il secondo Concerto per pianoforte e Orchestra di Chopin, le celebri Sonate di Beethoven, Schumann, Liszt e un intero recital monografico dedicato a Chopin; ed insieme a questi, saranno previsti programmi che guardano lontano, attraverso il jazz di Girotto e Trovajoli, il Tango di Piazzolla, le celebri arie di Rossini e Mascagni, e per la prima volta, anche alla musica cosidetta “Crossover” con il pianista e compositore Maurizio Mastrini. E la conclusione della Stagione sarà con un omaggio ai grandi capolavori di Ennio Morricone.

TUTTO IL PROGRAMMA

Il taglio del nastro sarà con un doppio appuntamento il sabato 28 ottobre nella sala consiliare di Guardea e la domenica 29 ottobre all’Auditorium Gazzoli di Terni, entrambi alle 17.30. Ad inaugurare la Stagione sarà Serena Valluzzi che proporrà il Notturno Op.55 n.2 di Chopin, la Sonata n.11 Op.22 Beethoven, Kreisleriana di Schumann, Preludi opera 23 numero 5 “Alla marcia” di Rachmaninov in occasione dei 150 anni dalla nascita del celebre compositore russo. La giovane pianista Serena Valluzzi ha origini pugliesi. Diplomatasi con il massimo dei voti e menzione presso il conservatorio Piccinni di Bari, dove ha conseguito anche il secondo livello ad indirizzo solistico sotto la guida del Maestro Maurizio Matarrese. Si è perfezionata presso l’Accademia di Musica di Pinerolo con il M° Enrico Pace, ottenendo in pochi anni importanti successi nel panorama internazionale, i più importanti: 1° Premio “A. Speranza” ‘17, 1° Premio “Alkan” per il virtuosismo pianistico ‘20, 4° Premio “F. Busoni” ‘21, ma soprattutto il 3° Premio al Concorso pianistico Internazionale “A. Casagrande” di Terni edizione 2022 e Premio Speciale Dario De Rosa per la migliore esecuzione della Sonata di L.van Beethoven. Questo doppio appuntamento sarà in collaborazione con la Fondazione “A.Casagrande”.

Il secondo concerto titolato Classic-All, sarà ospitato il 4 novembre alle 17.30 presso la sala consiliare di Guardea. Saranno Sofia Proietti e Domenico Masiello che proporranno un programma molto vario e di ampio respiro con opere di Mozart, Giuseppe Verdi, Bazzini, De Sarasate, Brahms, ed infine alcuni tangos di Astor Piazzolla. Questo sarà il primo di due concerti realizzati in collaborazione con il Conservatorio “G.Briccialdi”. Sofia Proietti ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 7 anni, dimostrando presto talento musicale, vincendo primi premi in concorsi nazionali e internazionali in diverse città italiane, tra cui Roma, Ciampino, Spoleto e altre. Ha seguito masterclass internazionali di interpretazione pianistica con il Maestro Aquiles Delle Vigne in diverse città, tra cui a Salisburgo presso il Mozarteum dove ha suonato presso la prestigiosa Wiener Saal. Ha seguito lezioni anche con Kostantin Bogino, Jerome Rose, Andrea Lucchesini, Carlo Palese, Igor Roma, Pasquale Iannone e Massimiliano Ferrati. Domenico Masiello, talentuoso violinista nato nel 1990 in Basilicata. Ha iniziato lo studio del violino all’età di cinque anni con la professoressa Nicolina Metaraku e si è diplomato a 17 anni con il massimo dei voti e lode presso il Conservatorio “E.R. Duni” di Matera sotto la guida del Maestro Carmelo Andriani. È stato allievo della rinomata violinista Maryse Regard e membro dell’orchestra giovanile di Uto Ughi.

Chopin e il concerto per pianoforte e Orchestra. Sarà l’auditorium Gazzoli di Terni che il 12 novembre alle 17.30 farà da location allesecuzione del Concerto n.2 Op.21 del poeta del pianoforte. Ospite speciale il pianista Gianluca Luisi, che sarà accompagnato dall’Orchestra da Camera dei Talenti d’Arte, Diretti da Emanuele Stracchi.

Gianluca Luisi è considerato dalla critica internazionale (Potsdamer Nachrichten , Fanfare, New York Concert reviews at Carnegie Hall, Musica, American Record Guide) uno dei migliori pianisti italiani del nostro tempo. I suoi concerti hanno riscosso entusiastici consensi dal pubblico di ogni parte del mondo. Si è esibito in sale prestigiose come ad esempio: La Maison Symphonique di Montreal , Canada, la Toyota Concert Hall e Nagoya Concert Hall, Giappone , lo Shenzhen Grand Theater e la New Shanghai Symphony Hall, Cina, il Nuovo Auditorium di Milano e Teatro San Carlo (Italia) e la Mozart Saal, solo per citarne alcuni. Ha effettuato 28 registrazioni discografiche per varie etichette, tra cui Centaur Records, Naxos, Dabringhaus und Grimm Mdg, AEVEA Classic, Onclassical, ARTS. La sua incisione del Clavicembalo ben Temperato di J.S.Bach ha ricevuto 6 stelle su 6 dalla rivista Piano News in Germania e l’American Recorde Guide l’ha citata come riferimento assoluto insieme a quella storica di Edwin Fischer.

Viva Bach! Le Variazioni Goldberg è questo il titolo del doppio appuntamento che verrà ospitato il 25 novembre presso la sala consiliare di Guardea e il 26 novembre, all’auditorium Gazzoli di Terni entrambi alle 17.30. Sarà Edoardo Bruni ad eseguire uno dei brani più celebri non solo del repertorio bachiano, ma della storia della musica. Le Variazioni Goldberg – Aria con 30 variazioni in sol maggiore, BWV 988, opera iconica una musica, in breve, che non conosce né inizio né fine, una musica senza un vero punto culminante e senza una vera risoluzione, ma che possiede una potenza evocativa unica: una musica che è come gli amanti di Baudelaire «mollement balancés sur l’aile / du tourbillon intelligent» (dolcemente dondolava sull’ala / del turbine intelligente)

Edoardo Bruni è un pianista e compositore trentino. Dopo gli studi classici, si è diplomato in Pianoforte con il massimo dei voti presso i Conservatori di Trento con Maddalena Giese e di Rotterdam con Aquiles Delle Vigne, perfezionandosi poi con Arnaldo Cohen, Lazar Berman, Andras Schiff, Leonid Margarius. Svolge da due decenni regolare attività concertistica in Italia ed Europa, come pianista solista ed in formazioni cameristiche, con programmi sia di musica classica che di musica contemporanea e jazz e come compositore con numerose esecuzioni di sue opere. Nel 2023 ha eseguito oltre 20 concerti in tutta Italia eseguendo Le Variazioni Goldberg.

Chopiniana, recital monografico con solo Opere del celebre Polacco, sarà nelle esperte mani del pianista Palmiro Simonini. L’appuntamento è per il 2 dicembre alle 17.30 presso la Sala Consiliare di Guardea. Simonini proporrà alcuni capolavori di Chopin tra cui, 3 Notturni dalle Op. 9, e Op. oltra al notturno postumo; a seguire 4 studi dall’Op.10 e Op.25, la celebre terza Ballata opera 47, lo Scherzo n.2 Op.31 e la Polacca preceduta da un andante spianato. Simonini si è diplomato in pianoforte, da privatista, con il massimo dei voti nel 1991 presso il Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma sotto la guida del Maestro Roberto Cappello. Nel 1999 si è diplomato nel corso di alto perfezionamento pianistico presso l’Accademia Musicale di Firenze sotto la guida del Maestro Pier Narciso Masi. Nel 1993 ha conseguito l’attestato di conseguimento di alta qualifica di docente di pianoforte presso la prestigiosa Accademia pianistica internazionale di Imola. Ha studiato o preso parte a master con celebri pianisti di rilevanza e di fama internazionale: Franco Scala, Piero Rattalino, Stefano Fiuzzi, Roberto Cappello, Alexander Lonquic, Maurizio Pollini.

Vicino al Natale spazio ancora ai giovani esecutori. Il 16 dicembre alle 17.30 presso la sala consiliare di Guardea ospiti il New Time SAX Quartet, quartetto composto da Marco Mari al sax soprano, Jacopo Cento al sax alto, Samuele Giuliobello al sax tenore e Giacomo Pieri al sax baritono. Tutti musicisti che studiano al Conservatorio “G.Briccialdi di Terni.

Il quartetto proporrà le musiche di Glazounov, Philip Glass, Paul Creston, Phil Woods e J.Girotto. Il New Time SAX Quartet nasce nell’ambiente accademico del conservatorio Briccialdi di Terni ed è costituito da alcuni tra i giovani sassofonisti più interessanti dell’ultima generazione. Appassionati della musica in tutte le sue forme e del sassofono, strumento a proprio agio in diversi linguaggi, propongono un repertorio assai vario che va dalla musica classica al jazz fino alla musica etnica.

L’anno nuovo si aprirà il 7 gennaio alle 17.30 all’auditorium Gazzoli di Terni con “Dall’Opera al Cinema” con Trio In3cci composto da Antonio Carretta alla Tromba, Vincenzo Raddato alle percussioni e Nazario La Piscopia al pianoforte. Il Trio per l’avvio dei “Concerti di inverno” della 27esima Stagione dell’Araba Fenice, proporrà musiche che faranno sognare e coinvolgeranno il pubblico presente. Dunque in scaletta ci sono Tarantella di Rossini; Nessun dorma da Turandot di Puccini; Intermezzo dalla Cavalleria rusticana di Mascagni; Temi di Carmen di Bizet; La Califfa, Per un pugno di dollari e Ganriel’s oboe di Morricone; Roma nun fa’ la stupida stasera di Trovajoli; Il postino di Bacalov; Il padrino, Otto e mezzo, La dolce vita di Rota.

Per il decimo appuntamento spazio al Quartetto Fassetta, composto da una intera famiglia di musicisti il 21 gennaio alle 17.30 all’auditorium Gazzoli di Terni con Musica senza confini. Si inizierà con Rhapsodeon opera 70 di Pessina, Nuovo cinema paradiso di Morricone, “Da “Las cuattro estaciones portenas”- Otono e Invierno di Piazzolla, Chiquilin De Bachin di Piazzolla, C’era una volta il West di Morricone, Molto forte, incredibilmente vicino di Desplat, Violentango di Piazzolla, Danza ungherese numero 5 di Brahms. Come detto il Quartetto Fassetta è formato da una famiglia di musicisti: il padre Gianni fisarmonicista, uno dei più importanti e conosciuti musicisti italiani e le figlie Stefania, Erica ed Elisa, rispettivamente pianista, violinista e violoncellista. Oltre ad aver intrapreso un percorso personale, hanno voluto portare avanti l’esperienza maturata in famiglia, quel piacere di far musica insieme da sempre, tra le proprie mura domestiche, quei momenti speciali di condivisione, unici e magici.

E poi a febbraio si inizia con l’amore e la magia del mese degli innamorati. Si inizierà il 4 febbraio all’auditorium Gazzoli alle 17.30 con i concerti di San Valentino. Ad aprire sarà Paolo Scafarella con i Capolavori di virtuosismo. Una serie di composizioni indimenticabili, quelle eseguite da Scafarella a cominiciare dalla Sonata in si minore di Liszt, le Mazurke Op.30 di Chopin e la Sonata n.7 Op. 30 di Prokofiev. Paolo Scafarella è una pianista dall’innata sensibilità musicale e dalla solida tecnica pianistica, Paolo Scafarella nasce nel 1993 a Trani, ridente città pugliese. Si laurea presso il conservatorio Piccinini di Bari, conseguendo sia il triennio in pianoforte che il biennio in pianoforte ad indirizzo solistico con il massimo dei voti e la lode.

La domenica 18 febbraio all’auditorium Gazzoli di Terni alle 17.30 per i concerti di San Valentino sarà ospite il famoso pianista-compositore Maurizio Mastrini che presenterà il suo ultimo CD dal titolo “Baci”. Il concerto è inserito nel tour mondiale che Mastrini sta eseguendo da oltre sei mesi. Maurizio Mastrini è uno dei maggiori pianisti e compositori incontaminati del panorama musicale e strumentale internazionale. La sua vita creativa musicale si esprime nel suo eremo in Umbria lontano dal vortice della vita quotidiana. La critica lo definisce “cuore selvaggio” per questo suo modo di essere e vivere un po’ “solitario” ma con un cuore che quando lo senti suonare esprime emozioni a tutto tondo. Le sue composizioni sono un anello di congiunzione tra i canoni classici della musica e la nuova Musica Classica Contemporanea, attraverso uno studio di ricerca colto ed emozionale, che si fonde, in alcune frasi, con la dodecafonia, ma senza recepire la durezza armonica di quest’ultima. Definito anche “il fenomeno”, un ibrido tra genialità e pazzie ha toccato con la sua musica tutti i continenti, tanto da raggiungere negli ultimi 10 anni 770 concerti in giro per il mondo ed oltre 32.000.000 di ascolti solo su Spotify, rientrando così tra i pianisti italiani ad avere il numero più alto numero di download e streaming sul web.

Chiusa della Stagione con ENNIO FOREVER, un grande omaggio a Ennio Morricone. Domenica 3 marzo all’auditorium Gazzoli di Terni. Ospite il Trio Giachini-Nova-Kim con Giuseppe Nova al flauto, Luigi Giachino al pianoforte e con la partecipazione di San Eun Kim Soprano di origini coreane.

Un evento speciale per celebrare Ennio Morricone. Nato per festeggiare i 90 anni del Maestro nel 2018, questo concerto viene proposto come ricordo e tributo alla grandezza del più celebrato compositore italiano del nostro secolo. Il flauto d’oro di Giuseppe Nova e il pianoforte di Luigi Giachino, anche autore delle trascrizioni, ci faranno rivivere alcune delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Il concerto vedrà la partecipazione speciale di Sang Eun Kim, con i vocalizzi che hanno reso celebri alcune delle melodie morriconiane. Le musiche del concerto sono raccolte in uno speciale Cd uscito assieme a La Stampa nell’autunno 2018 per il suo compleanno. Il programma vede The Mission suite; Nuovo cinema Paradiso – titoli; Nuovo cinema Paradiso – tema d’amore; Baarìa; La leggenda del pianista sull’oceano; Metti una sera a cena; C’era una volta il west; C’era una volta in America; La sconosciuta; Il clan dei siciliani; Malena; Stanno tutti bene; Giù la testa; La Califfa; Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto.

ARABA FENICE E LE SCUOLE

L’Araba Fenice sempre vicina alle Scuole ad Indirizzo Musicale, ripropone una Nuova Edizione del Concorso di Scrittura e Disegno a Tema Musicale. Tredicesima Edizione dal titolo:”Scrivi di Note. Disegna la tua Musica”. Due Bandi per gli Istituti Comprensivi “G.Oberdan” e “G.Marconi” di Terni, per la Scuola “G.Matteotti” di Terni, per l’Istituto Comprensivo “A.Vera di Amelia e l’Istituto Comprensivo “Attigliano-Guardea. Araba Fenice mette in palio mille Euro di premi per il solo acquisto di libri scolastici per i migliori elaborati scritti o disegnati, dagli alunni che seguiranno mediamente tre concerti a scelta nella 27esima Edizione ed a seguito dell’ascolto in sala, dovranno scrivere o disegnare tutte le loro emozioni e sensazioni suscitate dai concerti seguiti.