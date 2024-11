L’azienda Tarkett di Narni Scalo ha donato una fornitura di linoleum per rinnovare i pavimenti del servizio di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della Usl Umbria 2 diretto dal professor Augusto Pasini.

Un’iniziativa di solidarietà con cui Tarkett ha voluto confermare la propria vicinanza alla comunità in cui opera da oltre cento anni. “Siamo orgogliosi – ha sottolineato Daniele Guerra, amministratore delegato della sede Tarkett di Narni Scalo – di aver contribuito ad offrire una nota di colore con un pavimento realizzato con ingredienti naturali, sostenibile, facile da pulire e ideale per la sanità perché il linoleum possiede intrinseche proprietà antibatteriche. È un modo per rendere più confortevole l’ambiente ai giovani pazienti e per ringraziare i medici e gli operatori del reparto per l’immensa dedizione con cui svolgono il loro lavoro”.

Il professor Augusto Pasini ha sottolineato l’importanza delle donazioni ed ha evidenziato il lavoro che ogni giorno viene svolto dalla struttura. All’iniziativa, durante la quale è stata presentata la donazione, ha partecipato anche Piero Carsili, Direttore generale facente funzione dell’Azienda Usl Umbria 2, che ha tenuto a ribadire come le donazioni contribuiscano ad arricchire il servizio di Neuropsichiatria infantile. Un servizio di fondamentale importanza non solo per la città, ma anche per l’intero territorio. Erano presenti, tra gli altri, anche Gianfranco Colasanti, delegato del sindaco di Terni Bandecchi alla sanità.

Lo stabilimento di Narni è uno dei 34 siti produttivi della multinazionale Tarkett, leader a livello globale nel settore delle pavimentazioni e superfici sportive. Ogni giorno vengono prodotti 1,3 milioni di metri quadri di pavimenti destinati a scuole, strutture sanitarie, case, alberghi, uffici, negozi e impianti sportivi. Il Gruppo è costantemente impegnato nello sviluppo sostenibile secondo i principi dell’economia circolare e nell’integrazione tra ambiente, qualità e sicurezza.