Un cordiale scambio di corrispondenza ha posto subito fine allo spiacevole equivoco nato da una incomprensione ma la cui diffusione sui social ha rischiato di risolversi in un pesante danno di immagine per i ristoratori orvietani e per tutta la città. La vice presidente del consiglio comunale di Torino Ludovica Cioria ha infatti accolto l’offerta che le aveva rivolto Destinazione Orvieto per un invito in città dopo il clamore suscitato dalle parole dell’esponente politica piemontese che aveva criticato alcuni ristoranti orvietani per non averla fatta cenare perché era accompagnata dai suoi bambini. Questa la risposta che nella tarda serata di ieri Cioria ha inviato a Destinazione Orvieto come segnale di distensione e dialogo. Incidente diplomatico chiuso.

Vice presidente consiglio comunale Torino: “rifiutata da 3 ristoranti a Orvieto”. Tardani: “gogna mediatica ingiustificata”

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“Vi ringrazio davvero molto per l’attenzione e la cura dimostrate con questa vostra comunicazione. I mesi estivi sono impegnativi per tutte e tutti, tanto per chi fa ristorazione quanto per le famiglie che cercano il loro posto nel mondo, con tutte le difficoltà del caso. Ne approfitto per ribadire la mia totale comprensione nei confronti del delicato mestiere dell’accoglienza, sapendo che comporta spesso grandi sacrifici e sfide impegnative. Dall’altro lato penso e spero che si possa lavorare sempre di più per costruire città a misura di bambini, di anziani, di persone con disabilità e di tutte e tutti coloro che ogni giorno vivono fianco a fianco con le fragilità. Vi ringrazio molto per la proposta di tour di Orvieto, davvero bella, e conservo il vostro contatto in modo da richiamarvi appena mi sarà possibile tornare nella vostra città. Infine condividerò con piacere ed ascolterò con interesse ogni proposta o buona pratica che possa contribuire a rendere le nostre città più family friendly, in un’ottica di collaborazione costante e concreta. Auguro a tutta la vostra organizzazione un buon lavoro e un buon finale di stagione estiva”.