“La salute è un diritto fondamentale”: si terrà a Terni dal 28 agosto al 6 settembre la Festa Nazionale dell’Unità sulla salute, alla Passeggiata.

“Dopo le prime esperienze positive dello scorso anno, abbiamo esteso le Feste Nazionali tematiche e certo non poteva mancare il tema della difesa del diritto alla salute e della sanità pubblica”, afferma Marina Sereni, responsabile nazionale salute e sanità della Segreteria Nazionale del Partito Democratico.

“Avremo ogni giorno dibattiti con esponenti nazionali del mondo delle professioni, dell’associazionismo, della politica per approfondire le diverse problematiche che oggi attraversano il nostro sistema sanitario nazionale: sanità territoriale e di prossimità, finanziamento e ruolo delle Regioni, salute mentale, non autosufficienza, professioni sanitarie, aree interne e montane, solo per citare alcuni titoli”.

“Saranno con noi – tra gli altri – il Presidente Nazionale dell’ordine dei Medici Filippo Anelli, la Presidente Nazionale dell’ordine degli Infermieri Barbara Mangiacavalli, il Presidente dell’Emilia Romagna Michele De Pascale, la Presidente dell’Umbria Stefania Proietti, Roberto Speranza, Rosy Bindi, Beatrice

Lorenzin, le parlamentari capogruppo in Commissione Sanità di Camera e Senato, Ilenia Malavasi e Sandra Zampa, la responsabile nazionale Agricoltura On. Camilla Laureti, la coordinatrice della Segreteria nazionale del Pd e responsabile Associazionismo e Terzo settore Marta Bonafoni, la Portavoce nazionale delle

Democratiche Roberta Mori, la Segretaria Nazionale dello Spi Cgil Tania Scacchetti, il presidente della Società di epidemiologia psichiatrica Fabrizio Starace, il responsabile nazionale sanità dei Giovani Democratici Matteo Leonardi, la Vice Presidente delle Acli nazionali Raffaella Dispenza, il responsabile Aree interne

Marco Niccolai, i responsabili nazionali sanità del M5S Andrea Quartini e di AVS Donatella Albini. Concluderanno la parte politica della Festa il Sen. Michele Fina, Tesoriere Nazionale, e l’On. Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati”.

“Siamo in un passaggio cruciale per la costruzione dell’alternativa alla destra – ha detto ancora Marina Sereni – e dobbiamo partire dai problemi reali dei cittadini e delle famiglie, a cominciare dalla salute e dal lavoro. Le giornate della Festa dell’Unità saranno utilissime come sempre per raccogliere idee e proposte”.

Ovviamente non mancherà il contributo del livello locale al dibattito su salute e sanità con un momento di dialogo sulla rete ospedaliera e il progetto per il nuovo ospedale di Terni, un ospedale di nuova generazione che rappresenta il più grande investimento per tutta l’area dell’Umbria sud da molti anni a questa parte.

La festa è stata presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno partecipato, oltre Marina Sereni, i i segretari provinciale e comunale del partito Carlo Emanuele Trappolino e Leopoldo Di Girolamo, il segretario provinciale dei giovani Pd Francesco Buzzao e il capogruppo a Palazzo Spada Pierluigi Spinelli.