Una delle più belle realtà sportive ternane è la Lanini Pink Basket Terni che sta per iniziare la propria attività agonistica della stagione 2021-2022 con il campionato di serie B, competizione a cui si presenta ai nastri di partenza per il secondo anno consecutivo giocando contro il Club Basket Frascati. Il match si giocherà, domenica 24 ottobre, alle ore 17 al Paladivittorio e l’ingresso sarà gratuito ma, in virtù della collaborazione con la Lega del Filo d’Oro, chi lo vorrà potrà fare una donazione a favore della stessa Onlus.

E lastagione che sta per iniziare presenta qualche novità come ad esempio l’arrivo di due tecnici che andranno ad affiancare il capo allenatore Francesco Piermarini e il suo aiutante Bimbo, e che sono Fabio Ferraro che collaborerà direttamente con la prima squadra, mentre Stefano Di Fonzo allenerà le ragazze dell’Under 17 ed un primo gruppo del mini basket.

A completare il quadro tecnico della società c’è Riccardo Seconi, Under 15/13 e la 3 contro 3 e Paolo Seconi che allenerà il secondo gruppo di minibasket. A supportare il lavoro del minibasket ci sarà il preparatore atletico Tommaso Toderi e la neo laureata Alice Anullo Pertichetti.

Come esperienza insegna il campionato di B è un torneo duro ed elevato qualitativamente per cui la squadra necessitava di un innalzamento tecnico e sono arrivate Gaia Conti, 2002, un ritorno il suo, che a Firenze il campionato di B lo ha già vinto partecipando addirittura anche a quello di A2.

Innesto importante anche , poi, anche quello di Alessandra Falbo, 2004, proveniente dalla Magnolia Campobasso, formazione di A1 e che potrà essere impiegata anche per il campionato Under 19. Per completare la rosa nelle prossime ore potrebbe essere ufficializzato l’arrivo di una giocatrice straniera. Confermate tutte le altre ragazze che hanno preso parte al campionato della scorsa stagione ad eccezione della lettone Zarina ceduta al Riga.

La Lanini Pink Basket se la dovrà vedere in campionato con formazioni che rappresentano Campobasso, Latina, Roseto, Aprilia, Viterbo, Frascati ed Élite Roma, mentre l’Under 19 e 17 affronteranno dapprima una fase regionale in Umbria per poi spareggiare con le squadre delle Marche. Campionato regionale, invece, per Under 13/15 a scopo promozionale.

Per quanto concerne il minibasket c’è da sottolineare l’operazione del Consorzio “ Nero Fuxia “ che offre gratuitamente alle famiglie dei bonus per sostenere interamente le spese per lo svolgimento dell’attività delle più piccoline. L’operazione ha avuto finora un buon successo e chi volesse chiedere informazioni sul consorzio può farlo attraverso un messaggio whatsapp al numero 3516604591.

Sul fronte extra agonistico la Lanini Pink Basket sta portando avanti insieme alla Ternana Futsal dei contatti con il Comune di Terni per l’acquisizione della gestione del Paladivittorio, struttura che necessita di un restyling per adeguare spogliatoi, servizi e campo di gioco per adeguarla ad un campionato importante come quello di B. Un’acquisizione quanto mai opportuna per una struttura ormai davvero ridotta in condizioni imbarazzanti e che per le squadre che arrivano a giocare a Terni non è proprio un bel biglietto da visita.

Questa La Rosa di prima squadra