Ci sono idee che nascono lentamente, come un’onda che prende forma nel silenzio del mare, fino a raggiungere la riva portando con sé storie, emozioni e nuovi orizzonti. Da questa immagine nasce “Le Onde del Destino – Premio alle Eccellenze Umbre”, prestigioso riconoscimento culturale ideato e diretto artisticamente dalla giornalista e scrittrice pugliese Ilaria Solazzo, un progetto nato con il desiderio di raccontare e valorizzare quelle personalità che, attraverso il proprio percorso umano e professionale, hanno saputo trasformare talento, passione e dedizione in un patrimonio condiviso.

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L’edizione 2026 vedrà protagoniste 26 individualità appartenenti al mondo della cultura, dell’arte, dell’imprenditoria, dello spettacolo, della ricerca, della comunicazione, dell’impegno sociale…e non solo. Un mosaico di esperienze differenti, accomunate da un unico filo conduttore: l’eccellenza intesa come capacità di lasciare un segno nella comunità e nella società contemporanea.

Tra i protagonisti figurano la giornalista e vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria Donatella Binaglia; Olga Urbani, presidente della Urbani tartufi; l’imprenditore Francesco Loreti Urbani; Ambra Cenci, scrittrice, ricercatrice e divulgatrice della storia del costume, della moda e della società tra Ottocento e Novecento; David Pompili, artista e scenografo internazionale; il regista e performer C.L. Grugher; Stefano Lupi, presidente dell’università dei sapori; Simone Fagioli, saggista, filosofo e scrittore; l’editore e produttore Jean Luc Bertoni; l’attore Spartaco Grilli; Luca Filipponi, presidente del “Menotti Art Festival”; Sara Ruffinelli, organizzatrice di eventi culturali; Luca Angelosanti, autore, compositore e produttore musicale; il regista teatrale Folco Napolini; l’architetto e artista Giovanni Tonti; l’architetto e designer Maurizio Tonti; Luca Cisternino; Giacomo Innocenzi; Italo Tomassoni; Stefano Alleva, regista, sceneggiatore e produttore; Camilla Ferranti; l’imprenditrice Chiara Coricelli; Luca Ministrini, ideatore e anima della “SpoletoNorcia in MTB”; Caterina Grechi; lo storico locale “Tric Trac” di Spoleto. Tra le personalità insignite anche Stefano Bongarzone, direttore marketing editoriale Rai pubblicità.

La cerimonia di premiazione si terrà alle ore 17 a palazzo Mauri a Spoleto, prestigioso luogo simbolo della cultura umbra, scelto come scenario di un evento che vuole essere molto più di una semplice consegna di riconoscimenti: un momento di incontro, dialogo e celebrazione del patrimonio umano, artistico e creativo di una terra dalla profonda identità culturale, legata anche alla figura universale di San Francesco d’Assisi.

A condurre la kermesse sarà Massimo Zamponi, che accompagnerà il pubblico attraverso le storie, le emozioni e le testimonianze dei protagonisti di questa prima edizione.

Accanto alla Solazzo vi saranno due figure a lei particolarmente vicine: il Cavaliere Roberta Testaguzza, suo braccio destro e prezioso punto di riferimento nell’avventura del Premio, e la scrittrice folignate Eleonora Benedetti, amica e collaboratrice che con sensibilità affiancherà la direttrice artistica durante la premiazione.

Un lavoro corale, quello realizzato dalla giornalista brindisina, nato dalla volontà di creare un appuntamento capace di intrecciare memoria, contemporaneità e futuro, ponendo al centro le persone, le loro storie e il valore delle loro esperienze.

L’Umbria, terra antica e profondamente identitaria, diventa così il palcoscenico ideale per celebrare uomini e donne che custodiscono valori preziosi: la cultura come seme del futuro, l’arte come linguaggio universale, la professionalità come testimonianza di impegno e la bellezza come forza capace di unire.

Con questa prima edizione, llaria Solazzo firma un progetto destinato a diventare un appuntamento annuale dedicato alle eccellenze umbre, una finestra aperta sulle storie di chi, ogni giorno, contribuisce a rendere questa terra straordinaria luogo di creatività, conoscenza e umanità.