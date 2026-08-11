La Lotteria degli scontrini si conferma una buona occasione per consumatori ed esercenti dell’Umbria che lo scorso anno hanno segnato 29 vincite reclamate, tra cui un premio mensile da 100.000 euro riservato al cliente (20.000 euro al titolare dell’attività dove è stato effettuato l’acquisto) e 16 premi settimanali da 25.000 euro (5.000 euro sono andati ai 12 titolari degli esercizi che hanno fin qui richiesto la vincita all’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli dell’Umbria).

Vincite, tutte realizzate in esercizi per la vendita di generi alimentari, sostanzialmente divise tra le due province del Cuore verde d’Italia, ottenute soprattutto da uomini che quasi doppiano il gentil sesso nell’esser stati baciati dalla fortuna.

A un cinquantenne di una frazione di Perugia il premio di 100.000 euro, ottenuto con una spesa di generi alimentari di appena 17,55 euro.

Le vincite da 25.000 euro per i consumatori si sono registrate a Perugia, Terni, Foligno, Orvieto, Alta Valle del Tevere, Spoleto, Corciano e Gubbio.

Dopo i controlli effettuati dall’Ufficio ADM dell’Umbria, facente capo alla Direzione territoriale Toscana e Umbria, è stata la volta della Direzione Centrale Giochi dell’ADM, competente per materia, ad autorizzare gli ordinativi di pagamento per il versamento degli importi vinti.

Partita nel febbraio 2021 per incentivare i pagamenti cashless, la Lotteria degli scontrini ha registrato fino al termine di questo primo semestre 264 vincitori, tra consumatori umbri ed esercenti con sede legali nella regione, per un ammontare complessivo che sfiora i 6 milioni di euro (5.980.00).