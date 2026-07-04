A palazzo Cesaroni di Perugia si è tenuto l’incontro pubblico dal titolo “Sport popolare, sostegno reale”, dedicato al riconoscimento e alla valorizzazione delle palestre popolari come presìdi di inclusione, aggregazione e crescita sociale.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

«Ieri abbiamo aperto le porte della Regione Umbria – ha detto Luca Simonetti consigliere regionale del M5S – a realtà che rappresentano alcuni dei volti migliori dell’impegno civico del nostro Paese: la Palestra popolare Valerio Verbano del Tufello di Roma, le Palestre popolari di Perugia e Terni e l’associazione Sentieri Partigiani. Abbiamo voluto questo momento perché credo che le istituzioni debbano mettersi al servizio di chi ogni giorno lavora accanto agli ultimi, costruendo inclusione, relazioni e opportunità nei nostri territori.

L’iniziativa, dopo le testimonianze di allenatori e volontari delle palestre popolari , è stata arricchita dalla proiezione del documentario “Boxe contro l’assedio”, che racconta come lo sport possa diventare uno strumento di resistenza, speranza e solidarietà anche nei contesti più difficili. Un racconto che si intreccia con le iniziative portate avanti a sostegno della popolazione di Gaza, ricordandoci che la politica e le istituzioni hanno il dovere di non voltarsi dall’altra parte di fronte alle sofferenze di un popolo.

Le Palestre Popolari non sono semplicemente luoghi dove si pratica sport. Sono comunità che intercettano bisogni, accompagnano ragazzi e ragazze che spesso si sentono invisibili, offrono punti di riferimento e dimostrano che è possibile ricostruire il tessuto sociale partendo dalle persone.

È stato anche un modo per unire Perugia e Terni attorno a un progetto comune, superando inutili contrapposizioni territoriali e dimostrando che la buona politica sa fare rete.

Ringrazio tutte e tutti coloro che hanno partecipato e reso speciale questa giornata. Un’iniziativa nata insieme al collega Fabrizio Ricci e sostenuta dall’intera maggioranza. Un grazie particolare alla presidente dell’Assemblea legislativa Sarah Bistocchi, alla presidente della Seconda Commissione Letizia Michelini, all’onorevole Emma Pavanelli, all’assessore regionale Thomas De Luca e Andrea Ferroni del comune di Perugia e alla vicepresidente della Provincia di Perugia Laura Servi. Un grazie sentito alle palestre popolari, a Sentieri Partigiani, al Mutuo Soccorso.

Questa partecipazione testimonia la volontà comune di costruire una politica capace di ascoltare, sostenere le migliori esperienze sociali del territorio e dare risposte concrete a chi vive situazioni di fragilità. Il sostegno ricevuto non è una delega, ma una responsabilità che sento profondamente».