Ad Agosto le Perfect Blue voleranno a Manchester per partecipare ai Soar World Championships, evento internazionale dedicato alla danza urban e coreografica che riunisce ballerini provenienti da tutto il mondo.

La selezione è arrivata dopo l’esibizione presentata durante World of Dance 2026, dove la compagnia è stata notata dagli organizzatori internazionali e scelta per prendere parte all’evento in Inghilterra.

Nato due anni fa all’interno della scuola di danza e teatro Hamartia (USAcli-Terni), il progetto Perfect Blue è il risultato della visione artistica di Leonardo Fenici, insegnante, coreografo e direttore artistico della scuola. In poco tempo la compagnia di danze urbane ha saputo distinguersi ottenendo importanti risultati e riconoscimenti come il 1° posto allo “Yo Urban Dance Fest” 2025 a Roma o il 3° posto a “Hip Hop Festival Abruzzo”, oltre a ricevere una menzione speciale alla “Call for choreographer” questa primavera presso Spazio Rossellini Roma, confermando la qualità del percorso intrapreso e raggiungendo oggi un nuovo prestigioso traguardo con l’invito ai Soar World Championships di Manchester.

Per le ballerine sarà un’esperienza unica: un’occasione per confrontarsi con artisti provenienti da tutto il mondo, vivere nuove emozioni e portare sul palco non solo una coreografia, ma il loro impegno, sacrificio e crescita condivisa.

«Siamo tutt’ora sorprese e incredule, forse anche un po’ orgogliose – dicono le Perfect Blue – È un’emozione che stiamo ancora cercando di realizzare».

La partecipazione all’evento rappresenta un traguardo significativo non soltanto per il percorso della scuola, ma soprattutto per una giovane compagnia urban e per il suo insegnante e coreografo, uniti dalla stessa passione e dalla volontà di mettersi in gioco su un palcoscenico internazionale.

Un risultato che porta il nome della scuola Hamartia e della città di Terni su un palcoscenico internazionale.