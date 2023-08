DI METEO CENTRO ITALIA

La prime ore del mattino di lunedì 28 agosto vedranno instabilità diffusa dapprima lungo i settori costieri tirrenici e successivamente anche sulle zone interne di Lazio, Umbria, Toscana e Marche.

Abbiamo volutamente evidenziato in rosso le aree che al mattino di domani sperimenteranno i fenomeni più intensi associati al minimo di bassa pressione in formazione sul Tirreno. Sulle coste di Toscana e Lazio infatti, principalmente nell’arco della prima mattinata, si svilupperanno formazioni temporalesche di notevole entità con possibili fenomeni di forte intensità come grandine di medie dimensioni e vento forte, quindi invitiamo alla massima attenzione in queste aree.

Sempre nella mattinata, ma con qualche ora di ritardo, anche le aree più interne del versante tirrenico (e le Marche, pur essendo quest’ultime del versante Adriatico) sperimenteranno il peggioramento con fenomeni che potranno essere localmente intensi ma generalmente meno vigorosi rispetto a quelli che prenderanno vita lungo i settori costieri; tuttavia, anche qui raccomandiamo la massima attenzione per possibile pioggia forte e colpi di vento. Resterà più in ombra l’Abruzzo, non colpito da questa tipologia di correnti in termini di precipitazioni.

Il pomeriggio e la sera proseguiranno all’insegna di instabilità diffusa ma questa volta di moderata intensità, accompagnata da temperature rigide per il periodo (al di sotto della media di circa 3-4 gradi), in netta discesa.

La ventilazione sarà molto forte lungo i settori costieri di Lazio e Toscana, mentre altrove assumerà caratteri tra il moderato e il forte. La direzione sarà sud occidentale.

Ci sarà instabilità anche martedì e mercoledì nelle ore pomeridiane per temporali di calore.

Oggi a Terni la temperatura massima è stata di 36,9 gradi contro i 38,2 gradi di ieri. La minima di questa mattina è stata di 21,4 gradi.