DI METEO CENTRO ITALIA

Come spesso accade, soprattutto negli ultimi anni, il mese di Aprile ci sta facendo vivere una sorta di “Inverno” prolungato con continui impulsi freddi da nord/nord est, instabilità diffusa e neve in montagna fino a quote medio-alte (1000-1500 metri). Purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista, lo spartito rimarrà il medesimo fino alla giornata di oggi, giovedì, che sarà ancora contrassegnata da tempo instabile (specialmente sulle regioni centrali), per poi tornare a migliorare da venerdì e ancor più da sabato.

Questa volta il miglioramento del tempo sarà associato al primo impulso “caldo” della stagione, con aria decisamente più mite in risalita dal nord Africa e che interesserà principalmente le regioni meridionali e la Sardegna durante il weekend. Le temperature, però, torneranno ad aumentare anche sulle regioni centrali, dove i valori si porteranno ovunque sopra i 20/25 gradi, con picchi anche di 27-28 gradi.

Anche l’inizio della prossima settimana dovrebbe essere contrassegnato dal sole e dal clima mite, ma, già da martedì, i principali modelli previsionali iniziano a titubare evidenziando scenari diversi, dove il ritorno di aria fresca e instabile è tutt’altro che impossibile. Questo ci invita a mantenere i piedi per terra e a non fare proclami di alcun tipo circa l’avvento della “bella stagione”, perché la smentita è potenzialmente dietro l’angolo.

Quello che è certo è che il fine settimana, finalmente, ci consentirà le classiche passeggiate montane o uscite nei parchi, come, purtroppo, non accadeva da qualche settimana.

Meteo Centro Italia – www.meteocentroitalia.it