Grazie alla deroga concessa dal Prefetto di Terni Giovanni Bruno è stato possibile intitolare una piazza a Raffaella Carrà. E il comune di Montecastrilli è il primo in Italia a farlo, secondo al mondo dopo Madrid. Il Prefetto Bruno era presente questa sera a Montecastrilli all’inaugurazione della piazza sulla quale domina una bellissima immagine stilizzata dell’indimenticabile Raffa. Per l’evento tantissima gente e una band d’eccezione che ha eseguito i successi più celebri della star romagnola.

“Abbiamo deciso di intitolare questa piazza a Raffaella Carrà perché Raffaella fa parte di ognuno di noi , è stata a pranzo con noi (Pronto Raffaella?) , è stata a cena con noi (Fantastico, Canzonissima, Milleluci, Carramba che sorpresa…), , è stata la prima donna dello spettacolo italiano che ha aperto le porte a tutte le altre donne – ha commentato il sindaco di Montecastrilli Riccardo Aquilini – il nostro obiettivo – ha aggiunto – era di rendere iconico questo luogo che fino ad oggi non aveva nome e farlo diventare un luogo di bellezza”.

L’immagine della Carrà è stata realizzata da un artista locale, Luca Finistauri.

“Raffaella Carrà anche se con Montecastrilli non aveva nulla a che fare – ha ribadito il sindaco Aquilini – era però nella nostra familiarità e dedicandole questa piazza come Montecastrilli abbiamo fatto ‘Rumore’ come direbbe lei”.

La band che ha riscaldato la piazza era quella dei “Vigili Girati” composta da Valter Vincenti alla chitarra, Sandro Raf Rosati al basso, Valter Sacripanti alla batteria e Alex Coppa voce.