ll Team Pileri Terni ha presentato ufficialmente questa mattina in Bct a Terni i piloti che scenderanno in pista nella stagione 2026.

La squadra è pronta ad affrontare una nuova annata all’insegna dell’adrenalina e dello sviluppo dei talenti, prendendo parte alla Coppa Team Pileri 2026, una delle competizioni più attese per le categorie giovanili delle due ruote.

L’elenco dei piloti che difenderanno i colori del Team Pileri nella Coppa 2026 comprende: Leonardo Malossi, Mattia Cosentino, Elia Cecchinato, Tommy Ubaldini, Maurizio Riso, Ciantra Chantara, Tommaso Bertolini, Nicolò Sorbino, Mirko Macciaroni e Biagio Cosimi.

Sul fronte internazionale, il team sarà impegnato anche nel Mir International Trophy Moto5, campionato chiave per la formazione dei piloti emergenti, con la partecipazione di Matthias Sultana e Matteo Angius.

“Affrontiamo la stagione 2026 – spiega il team manager Francesco Pileri – con grande determinazione e ambizione. Abbiamo costruito un gruppo di piloti giovani, veloci e fortemente motivati, pronti a competere ad alto livello in ogni appuntamento. La Coppa Team Pileri e il Mir International Trophy Moto5 rappresentano contesti ideali per crescere e mettersi in evidenza. Il nostro obiettivo è essere protagonisti e accompagnare questi ragazzi in un percorso di sviluppo tecnico e sportivo costante”.

Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche Tommy Ubaldini, che ha evidenziato l’importanza dell’equilibrio tra sport e formazione scolastica: “Riesco a conciliare molto bene la scuola con gli allenamenti e le prove in pista, allenandomi due o tre volte alla settimana. Il mio motto è semplice: vincere”.

Particolarmente significativa la presenza di Matteo Angius, che ha partecipato alla conferenza insieme ai genitori, raggiungendo Terni con un volo dalla Sardegna. Nonostante la giovanissima età, Angius ha già dimostrato grande determinazione e chiarezza nei propri obiettivi sportivi. Matthias Sultana, collegato da Gozo, ha invece inviato un videomessaggio in italiano per esprimere la propria vicinanza al team e al manager Francesco Pileri.

Le prime gare della Coppa Team Pileri 2026 sono in programma il 10 e 11 aprile a Varano, mentre il Mir International Trophy Moto5 prenderà il via all’inizio di gennaio in Spagna, con le prime sessioni di verifica in pista. Il Team Pileri Terni si prepara così a una stagione intensa, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo di riferimento nelle categorie giovanili e di accompagnare nuovi talenti verso il motociclismo di alto livello.