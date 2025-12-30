Oggi pomeriggio, a Napoli, nella Basilica di Capodimonte, si sono celebrati i funerali di Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio e del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, deceduto ieri dopo aver combattuto contro una terribile malattia.

Chiesa gremitissima. A testimoniare la vicinanza alla moglie Roberta e ai figli Rosanna, Vittoria e Giuseppe Leone, oltre settecento persone e tra loro numerosi dirigenti. Da Giovanni Malagò, oggi Presidente della Fondazione Milano Cortina e alla guida del Coni fino al giugno 2025, a Diego Nepi, Amministratore delegato di Sport e Salute, passando per i Presidenti federali Sabatino Aracu (Sport Rotellistici) e Andrea Mancino (Sport Bowling). Per il Coni, in sala, anche Alessio Palombi (dirigente Preparazione Olimpica) e Giampiero Pastore (Direttore dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport).

E tantissimi altri dirigenti e atleti ed ex atleti di molte discipline sportive.

IL CORDOGLIO DEL CALCIO NAPOLI

Il Calcio Napoli si unisce al dolore dello sport italiano per la scomparsa di Davide Tizzano.

Napoletano, due volte campione olimpico nel canottaggio, Tizzano ha scritto pagine indelebili della storia sportiva italiana con le medaglie d’oro conquistate a Seul 1988 e Atlanta 1996, diventando un simbolo di eccellenza del nostro territorio.

Alla famiglia e ai suoi cari va il più sentito cordoglio del Presidente Aurelio De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli”.