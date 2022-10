La dottoressa Maria Mariani è il nuovo direttore amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni.

Lunedì mattina il direttore generale Andrea Casciari ha infatti firmato la delibera di incarico, che avrà decorrenza dal 31 ottobre prossimo.

La dottoressa Mariani arriva a Terni da Catanzaro, dove fino ad ora ha ricoperto lo stesso incarico di direttore amministrativo presso la locale Azienda Sanitaria Provinciale.

Laureata con lode in Giurisprudenza alla Luiss di Roma, la dottoressa Mariani fino al 2021 è stata direttore amministrativo in Enti e aziende del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata.

“La dottoressa Mariani – spiega il direttore generale Casciari – ha sin da subito abbracciato il nostro progetto di lavoro, rinunciando anche a posizioni economicamente più vantaggiose in altre strutture. Questa sua scelta rappresenta per noi un valore aggiunto che sicuramente dà ancora più peso al lavoro che tutti insieme andremo a portare avanti, nell’ottica del miglioramento costante dei servizi sanitari e amministrativi. A lei va il mio in bocca al lupo, mentre il mio ringraziamento è alla dottoressa Anna Rita Ianni per quanto portato avanti fino a questo momento e per la professionalità dimostrata nel periodo in cui abbiamo lavorato insieme”.