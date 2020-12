I ladri non si fermano difronte a niente. Nemmeno quando si stanno celebrando i funerali della vittima designata (o forse proprio per questo).

Fatto è che i ladri (o il ladro), rompendo il vetro di una finestra sono penetratati all’interno dell’abitazione di Paolo Rossi che si trova in un agriturismo, avviato dallo stesso ex calciatore campione del mondo insieme a un socio, a Bucine in val d’Ambra, in provincia di Arezzo.

Il furto è stato scoperto da un collaboratore della famiglia Rossi. Al rientro da Vicenza, dove si sono svolti i funerali, la moglie di Paolo Rossi, Federica, ha potuto constatare il caos creato, la mancanza di un orologio, di alcuni gioielli e di denaro contante.

Intanto il feretro di Paolo Rossi è giunto ieri pomeriggio a Perugia. E’ stato accolto, fra gli altri, dal sindaco della città, Andrea Romizi e accompagnato al cimitero cittadino.

Questa mattina breve cerimonia , in forma strettamente privata, allo stadio Curi. Paolo Rossi ha militato nel Perugia nella stagione 1979/1980.