Sono entrambi turisti, in vacanza in Sardegna, le due vittime del caldo stroncate da malori in spiaggia.

Il 75enne deceduto a Budoni, sulla costa nord orientale dell’Isola, era originario di Terni. Si chiamava Giampiero Crispoldi.

Il 57enne morto a San Teodoro, sulla spiaggia di Lu Impostu, a poca distanza dal luogo della prima tragedia, era invece di Treviso.