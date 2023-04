“In questa veglia singolare, la madre di tutte le veglie, la resurrezione di Cristo ci viene donata, ci viene regalata”.

Lo ha detto il vescovo della diocesi di Terni-Narni-Amelia, mons. Francesco Antonio Soddu, durante l’omelia della veglia pasquale di questa notte in Duomo.

“La Pasqua è la misericordia di Gesù che restituisce la vita ad ogni uomo – ha ricordato il vescovo Soddu – per essere germi viventi di quella luce nuova, che da noi si riverbera in tutto il mondo a cominciare dalle persone che abbiamo vicino. Il sepolcro del Signore sia il luogo da cui il nostro pensiero ed impegno nei confronti dei fratelli e sorelle sofferenti non si fermi mai e diventi anche per noi il luogo di incontro per un mondo rinnovato, di pace per tutte le vittime di ogni violenza umana. Pace per noi, pace per il mondo intero”.

Durante la veglia il vescovo ha celebrato un battesimo e ha imposto il sacramento della Cresima a 6 persone che hanno così completato l’iniziazione cristiana.

IL BATTESIMO DI RACHEL

In precedenza, prima della celebrazione eucaristica, il vescovo aveva benedetto il fuoco nuovo sul sagrato della cattedrale

INFINE GLI AUGURI DELLA BUONA PASQUA E LA BENEDIZIONE

Oggi, giorno di Pasqua, il vescovo celebrerà non a Terni ma nella cattedrale di Narni (alle ore 11) e in quella di Amelia (alle ore 18).