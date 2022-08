Un’esperienza di fede e di fraternità è quella iniziata oggi che si concluderà venerdì 26 agosto, per 30 giovani della diocesi, che partecipano al campo itinerante Giovani di Azione Cattolica in Puglia sul tema: “Un ponte per”.

L’idea del ponte nasce dal fatto che la Puglia è come un “ponte” sul mar Mediterraneo: ponte tra Oriente e Occidente, tra Nord e Sud, a contatto con le meraviglie, la storia, gli uomini e le donne di questa regione e con i santi di ieri e di oggi (San Nicola, San Giuseppe da Copertino, don Tonino Bello, i Santi Martiri Idruntini, San Pio da Pietrelcina, San Michele arcangelo).

I giovani, dai 17 ai 28 anni, provenienti dalle parrocchie di Gabelletta, Borgo Rivo, Borgo Bovio, Narni Scalo, Otricoli, sono accompagnati da 5 sacerdoti: don Luca, don Luciano, don Pio, padre Michele e don Matteo, nonché da due seminaristi.

Prima tappa a Bari con la visita alla città, alla Cattedrale, alla chiesa di San Nicola con la messa presieduta dal vescovo emerito della diocesi di Terni-Narni-Amelia padre Giuseppe Piemontese.

Il viaggio proseguirà poi per Alberobello, Polignano al Mare, Lecce, Copertino con visita al santuario e riflessione sulla figura di San Giuseppe che con la sua testimonianza indica la strada che conduce all’autentica gioia, pur in mezzo a fatiche e tribolazioni: una gioia che viene dall’alto e nasce dall’amore per Dio e per i fratelli.

Il pellegrinaggio proseguirà, nei giorni successivi, per Castro Marina, Santa Maria di Leuca, Alessano luogo di sepoltura di don Tonino Bello, Otranto, Trani, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo con la visita al santuario di San Pio da Pietrelcina.

“In questo campo itinerante dei giovani – spiega don Matteo Antonelli responsabile del servizio di Pastorale Giovanile della diocesi – si unisce il giusto e necessario momento di riposo e di ricarica fisica e spirituale, con la conoscenza di un territorio fantastico, ricco di storia, di arte, di meraviglie naturali e attraversato da una fede che dalle origini arriva ai giorni nostri. Inoltre, l’esperienza arricchisce una sana fraternità ecclesiale: questo è un campo di Azione Cattolica e la maggior parte dei giovani presenti, partecipando durante l’anno a varie attività per e con i giovani nelle loro parrocchie, riconosce, apprezza e cerca di impegnarsi in una realtà associativa, mezzo fondamentale per crescere nella fede, superare i particolarismi parrocchiali, sentirsi appartenenti a qualcosa di più grande, la Chiesa”.