La Ternana chiude il 2025 a Piancastagnaio contro la Pianese, ultima del girone di andata del girone B della serie C.

LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE

PIANESE: Filippis SV, Ercolani 6, Gorelli 6, Masetti 6, Amey 4, Proietto 4, Simeoni 6, Chesti 4, Sodero 4, Tirelli 4, Bellini 4

DALLA PANCHINA: Bertini, Peli, Sussi, Fabrizi e Martey SV

Allenatore, Birindelli

TERNANA: D’Alterio SV, Maestrelli 6, Capuano 6, Martella 5, Donati 5, Vallocchia 4, McJannet 5, Ndrecka 6, Orellana SV, Dubickas 5, Ferrante 5

DALLA PANCHINA: Meccariello e Leonardi SV, Pettinari 6, Garetto 6

Allenatore, Liverani

L’arbitro è D’Eusanio della sezione di Faenza, 5

Non poteva che finire 0-0 una partita infarcita di errori/orrori in cui le due squadre non hanno creato nemmeno mezza occasione da gol. Però diremmo una bugia perché nel recupero la Ternana con l’unica ripartenza efficace sull’asse Ndrecka-Pettinari qualche rimpianto lo può avere.

Per il resto il nulla cosmico. Il taccuino del cronista è desolatamente vuoto, a parte le sostituzioni e le ammonizioni. Siamo ben al di sotto del minimo sindacale che si può aspettare anche in serie C.

A parziale attenuante il pessimo stato del sintetico di Piancastagnaio e la Ternana può attaccarsi a un’ulteriore attenuante, quella di aver giocato per 70 minuti circa in 10 uomini a causa dell’espulsione dell’improvvido Vallocchia. Ma le partite si vincono anche in 10, o in 9 (la Lazio a Parma).

L’unico dato confortante che esce da questa brutta partita è che la Ternana, pur in inferiorità numerica, non ha rischiato niente. Non si ricorda una parata, che una, di D’Alterio.

PRIMO TEMPO

Un solo episodio da segnalare in questa prima frazione di gioco, l’espulsione di Vallocchia. Vallocchia entra con la gamba alta sul petto di Bellini. Un’entrata scoordinata ed effettivamente pericolosa. L’arbitro aveva deciso per il giallo poi però è chiamato alla review dalla panchina della Pianese. Un lunghissimo FVS al termine del quale cambia il colore del cartellino per Vallocchia: rosso.

Dal 27° la Ternana è in inferiorità numerica. Liverani si copre subito un po’ di più inserendo Garetto per Orellana (non contento di essere stato sacrificato).

Tutto ciò dentro un primo tempo di rarissima bruttezza, con tanti errori e niente da trascrivere sul taccuino.

SECONDO TEMPO

Sembra crederci un po’ di più la Pianese ma è solo un’impressione iniziale. La squadra di casa si spegne contro l’ordinato muro difensivo della Ternana. Tanto che l’unica potenziale occasione da gol capita sui piedi di Pettinari grazie a una veloce ripartenza di Ndrecka (siamo già nel recupero) ma l’attaccante perde l’attimo propizio e l’azione sfuma.

