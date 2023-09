Francesco Pileri è stato in questi giorni a Tavullia dove ha partecipato al Rossi-day, giovedì 7 settembre, nel corso del quale sono state consegnate le chiavi della città di Tavullia dal sindaco Francesca Paolucci nelle mani dell’ex campione di motociclismo. I rapporti fra Pileri e Valentino Rossi sono di grande amicizia e si può affermare che il futuro pluri-campione del mondo è stato scoperto proprio dal Team Pileri, e parliamo di 30 anni fa.

Pileri si è recato nelle Marche non solo per partecipare alla festa ma per verificare come funziona il circuito gestito da Valentino Rossi e la sua Academy.

Prima di partire per Tavullia Pileri aveva scritto:

Autodromo di Terni, avanti veloce

Grazie alla disponibilità dei proprietari dei terreni coinvolti, tra cui anche il Comune di Terni, la grande solerzia di assessori e dirigenti nel valutare le pratiche tecniche, l’iter sta andando avanti spedito e i potenziali investitori sono in attesa del Master Plan e Business Plan che esperti tecnici stanno realizzando.

Oggi è domani – aveva scritto – avrò un incontro a Tavullia con il mio amico Valentino Rossi che insieme a Danilo Petrucci e Tommaso Montanari vorrei coinvolgere per avere il loro fondamentale know how per evitare criticità che spesso si sono verificate nella costruzione di questo tipo di impianti sportivi.

Sarà un altro importante patrimonio che Terni, città di grandi piloti, potrà dotarsi quanto prima possibile.

“Terminata la tre giorni di Tavullia – scrive oggi Pileri – sono particolarmente soddisfatto per gli incontri e le informazioni ricevute in merito alla gestione dell’impianto che Valentino Rossi e tutta la squadra VR46 utilizzano per la preparazione dei loro prestigiosi piloti, su tutti Bagnaia, Bezzecchi e Morbidell. Chiaramente qualsiasi particolare è al top e gli spunti che si possono prendere sono moltissimi.

Quello che più mi ha gratificato però è che scendendo nei dettagli con l’amministratore delegato della VR 46, Alberto Tebaldi, si è ipotizzata addirittura una sinergia tra l’impianto di Tavullia e quello che io vorrei che si realizzasse rapidamente a Terni.

Tra noi c’è molto feeling.Io a livello sportivo ho visto nascere Valentino, suo padre Graziano era pilota del motomondiale nello stesso periodo in cui era pilota mio fratello Paolo e ci frequentavamo assiduamente.

I presupposti ci sono tutti per dare a Terni, città di Campioni di moto e auto, un impianto sportivo di grande livello”.