26.04.2026 Finalmente. Un posto di blocco all’altezza del Monumento per impedire che le auto, i camper ed altro si infilassero dando vita ad un loop infinito, con spreco di benzina e inquinamento. Oltre allo stress degli automobilisti. Fa un po’ sorridere che l’opera di blocco sia effettuata dalle guardie zoofile, quelle che controllano la patente ai cacciatori. Ma come si dice, in guerra ogni buca è trincea.

Lo stesso dicasi per la banda: a Narni non c’è semplicemente, nessuno che abbia ripreso le artistiche gesta del Maestro Freguglia. E così per la Festa della Repubblica si è dovuto adoperare la Banda di Montopli, comune della Sabina di 4000 abitanti, cinque volte più piccolo di Narni. Loro, i musici, avevano una divisa, un buon ritmo. Chissà perché a Narni manca banda e piscina. Forse uno studio approfondito sarebbe proprio il caso….

Nemmeno a Roma si assisterebbe alla inaugurazione di ben tre mostre:

alle 17 al Beata Lucia “Visioni di sostenibilità”; mezz’ora più tardi sempre al Beata Lucia, questa volta nella chiesa “Anatomia di una tensione”; alle 19.00 a Palazzo dei Priori: “Scatti di corsa”

25.04.2026 – Il Terziere Fraporta, anzi la squadra tecnica del Terziere Fraporta ha realizzato un crocefisso ligneo dipinto. L’opera, molto bella e suggestiva, segua la storia artistica delle opere francese e proprio a San Francesco è stato affisso

Tradizionale Battesimo di Terziere a Piazza Germani, davanti alla Casa del Popolo. Il capopriore Marco Matticari ha dispensato i certificati di appartenenza al Terziere. Da un po’ possono partecipare anche gli adulti purché accompagnati da terzialioli convalidati. La manifestazione è stata anche accompagnata dai mini tamburini arancio viola.

Stamattina e fino alle 13 Prove ufficiali al Campo de li giochi: i cavalieri ed anche i cavalli prenderanno possesso del campo.

Ieri sera cocktail tradizionale di apertura della Corsa. Le ristrettezze al bilancio regionale si si sono fatte sentire.

24.02.2026 Carlo Amedeo Capitanelli con la solita professionalità, è un attore fatto e finito, ha “interpretato” il banditore. Dopodiché tutto ha preso il via: mostre al Teatro Comunale, piccoli sbandieratori in Piazza. Decine di adolescenti a sciamare per vicoli e piazze. E la festa della Primavera. E’ la festa di Narni

Vale la pena iniziare la degustazione della pizza, di qualsiasi tipo, da Santa Maria, in virtù della loro qualità: è sempre di livello eccezionale, fragrante il giusto. Buona, da affrontarci una fila per niente disprezzabile anche nelle prime ore della festa. Ha un piccolo difetto: il costo del pezzo singolo è lievitato come la pizza del 50%. Forse un po’ troppo?

Si terrà oggi (24 aprile) alle 18.15 nella sala ex Refettorio di Palazzo dei Priori, a Narni, “Il mondo di Boccaccio”, presentazione della sesta edizione del Festival delle arti del Medioevo (dal 4 al 6 settembre), a cura di Federico Fioravanti (Università dei rievocatori e direttore del Festival del Medioevo di Gubbio).

23/04/2026 – Questa sera ci sarà l’uscita del Banditore e la consuente apertura ufficiale della Corsa all’anello per la 58 volta. Il banditore sarà Amedeo Carlo Capitanelli, come nelle ultime edizioni. Amedeo Carlo è proprio un attore e quindi impersona alla grande il ruolo. Tra l’altro c’è chi dice che la sua voce somiglia molto a quella di Pino Locchi, iconico doppiatore di Sean Connery

22/04/2026 La Corsa all’Anello ha fatto “pulire” un altro pezzo di Vicolo Belvedere: Sandro il manager della Gallina Liberata ha messo mano ad uno spazio prospiciente il proprio locale, rendendolo fruibile per un affaccio e per farsi una foto dall’”oblo con vista”.

Luca Tramini, l’assessore ha comunicato gli orari delle navette nel periodo della Corsa all’Anello. Eccoli:

Servizio attivo tutti i giorni dalle 17:00 alle 01:00

Festivi e prefestivi fino alle 02:00

FESTIVI anche la mattina dalle 11:30

Navetta ogni 20 minuti (circa)

Fermate principali: Hotel Fina / Stazione / Cimitero / Bv Berardozzo / San Girolamo / Suffragio

Nei giorni festivi e prefestivi (25–26 aprile / 1–2 maggio) il servizio sarà potenziato con partenza dalle ore 11:30

Il 3 maggio (San Giovenale) il servizio partirà dalle ore 9:30

Nel dettaglio:

23 aprile: 17:00–01:00

24 aprile: 17:00–02:00

25 aprile: 11:30–16:00 / 17:00–02:00

26 aprile: 11:30–16:00 / 17:00–02:00

27 aprile: 17:00–01:00

28 aprile: 17:00–01:00

29 aprile: 17:00–01:00

30 aprile: 17:00–02:00

1° maggio: 11:30–16:00 / 17:00–02:00

2 maggio: 11:30–16:00 / 17:00–02:00

3 maggio: 09:30–16:00 / 17:00–02:00

4 maggio: 17:00–01:00

5 maggio: 17:00–01:00

6 maggio: 17:00–01:00

7 maggio: 17:00–01:00

8 maggio: 17:00–01:00

9 maggio: 17:00–02:00

Per le giornate del corteo e della corsa (9–10 maggio) sarà attivato un servizio ulteriormente potenziato con comunicazione dedicata.

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25/04: 11:00–02:00

26/04: 11:00–01:00

30/04: 17:00–02:00

01/05: 11:00–02:00

02/05: 11:00–02:00

03/05: 11:00–01:00

09/05: 17:00–02:00

10/05: 10:00–22:00

Navetta ogni 40 minuti (circa)

Santa Lucia / Narni / Testaccio

Anche per la Linea 2, nelle giornate del corteo e della corsa (9–10 maggio), è previsto un potenziamento del servizio con comunicazione dedicata.

Si ricorda che nei giorni feriali gli orari del trasporto pubblico locale ordinario restano invariati.

La navetta è GRATUITA ed è il modo migliore per raggiungere il centro storico.