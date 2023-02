In chiave play off pesanti le vittorie in trasferta di Pisa e Modena. I toscani sono andati a vincere a Reggio Calabria 0-2 (quarta sconfitta su cinque partite nel girone di ritorno per la squadra di Pippo Inzaghi). E dire che nel primo tempo si è giocato a una porta , quella del Pisa, ma la Reggina non ha trovato l’acuto vincente. Nella ripresa il Pisa come si affaccia in avanti va in gol con Gargiulo che deposita in rete dopo che uno splendido colpo di testa di Sibilli si era stampato sulla traversa. E subito dopo, in una veloce ripartenza, Pierozzi atterra in area Gliozzi. Inevitabile il calcio di rigore che lo stesso Gliozzi ha trasformato. Nel recupero espulso per doppio giallo Buah della Reggina. Reggina stordita e sconfitta.

L’altra vittoria pesante è quella del Modena sul campo del Brescia. Al Modena è stato annullato un primo gol per posizione di fuorigioco ritenuta influente anche se Oukhadda aveva lasciato partire un autentico missile dal limite che si era insaccato all’angolino. Decisione molto discutibile di arbitro e Var. Nella ripresa gol annullato anche al Brescia. Aveva segnato Mangraviti ma è stato fischiato un precedente fallo sul portiere del Modena Gagno, dopo che l’arbitro ha rivisto tutto al monitor. Il gol, quello buono, è di Falcinelli su calcio di rigore concesso dall’arbitro perché Papetti ha colpito la palla con un braccio, in area. La reazione del Brescia non c’è e la squadra di Tesser vince una partita che la proietta in zona play off. Al contrario, l’ennesima sconfitta fa precipitare il Bresci al quart’ultimo posto della classifica in piena zona play out e ai limiti della zona che porta direttamente in serie C.

RISULTATI E CLASSIFICA

GENOA-PALERMO 2-0

TERNANA-PARMA 1-1

SUDTIROL-COMO 1-1

BRESCIA-MODENA 0-1

REGGINA-PISA 0-2

FROSINONE-CITTADELLA 3-0

CAGLIARI-BENEVENTO 1-0

ASCOLI-PERUGIA 1-0

VENEZIA-SPAL 2-1

BARI-COSENZA SI GIOCA DOMENICA 12 FEBBRAIO ALLE ORE 16,15

FROSINONE 54 PUNTI, SEMPRE AL COMANDO

GENOA 43

OGGI SAREBBERO PROMOSSE IN SERIE A

REGGINA 39

SUDTIROL 39

BARI 36 (-1 PARTITA)

CAGLIARI 35

PISA 34

PARMA 34

OGGI DISPUTEREBBERO I PLAY OFF

MODENA 34

PALERMO 34

TERNANA 34

ASCOLI 29

VENEZIA 27

COMO 27

CITTADELLA 27

PERUGIA 26

BRESCIA 25

OGGI DISPUTEREBBERO IL PLAY OUT

SPAL 24

BENEVENTO 23

COSENZA 22 (-1 PARTITA)

OGGI RETROCEDEREBBERO IN SERIE C