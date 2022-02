Quella odierna tra Pisa e Ternana offre spunti sia perché le due formazioni sono in grado di esprimere un calcio offensivo sia perché la rappresentanza livornese nelle fila della squadra rossoverde, e si sa che la rivalità tra livornesi e pisani è paragonabile a quella tra ternani e i perugini, rappresentata da Lucarelli e Livorno.

” Mi prenderò un pò di offese ma me non fanno niente anche se la mia mamma non sarà contenta” ha affermato Lucarelli in conferenza stampa. Al di là di questi spunti, però, la partita si preannuncia spettacolare e combattuta visto le caratteristiche delle due squadre.

La Ternana in terra toscana vuol dare continuità ai buoni risultati di Brescia e del Liberati contro la Reggina ma Lucarelli deve fare a meno di Falletti, Salzano, Celli, Koutsoupias e non è cosa di poco conto ma, come suo costume, il tecnico non concede alibi alla sua squadra. Probabilmente confermerà il modulo tattico del 4-3-2-1 visto contro Brescia e Reggina con un grande dubbio sul ruolo di terzino basso di sinistra dove potrebbe giocare dall’inizio il rientrante Martella oppure Ghiringhelli e su quello della prima punta ovvero se giocherà Donnarumma o Pettinari. Nel caso di impiego del primo Pettinari andrebbe a sostituire Peralta giocando al fianco di Partipilo oppure l’ex Roma punto di riferimento offensivo con i due trequartisti di otto giorni fa dietro.

Ecco allora il probabile schieramento rossoverde: Iannarilli; Defendi, Sorensen, Capuano, Martella; Agazzi, Proietti, Palumbo; Partipilo, Pettinari ( Peralta ); Donnarumma ( Pettinari ).

Sul fronte del Pisa più ingarbugliata la questione per quanto riguarda la formazione soprattutto sul versante dell’attacco dove ci sono diversi giocatori in ballo. Ed allora l’undici iniziale potrebbe essere composto da Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Marsura; Cohen, Torregrossa. In avanti, però, potrebbe trovar posto dall’inizioPuscas al posto di Cohen e al posto Sibilli in quello di Marsura.

Da segnalare che l’incontro inizierà alle 14 e che la squadra rossoverde non ha mai vinto all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani da dove ha riportato solo 5 pareggi ed altrettante sconfitte.

L’arbitro dell’incontro sarà il ligure Davide Ghersini, fischietto che non ha avuto la carriera che ci si aspettava: solo 21 gare in serie A dopo 9 anni e 136 gare in serie B con 67 vittorie delle squadre di casa, 37 pareggi e 32 vittorie esterne, assegnati 39 calci di rigore e comminate 40 espulsioni.

Dieci le partite dirette ai rossoverdi a cominciare del 2012 in serie C Pavia -Ternana 0-0. Poi tutta serie B con 6 sconfitte, Avellino-Ternana 1-0, Bari – Ternana 2-1, nella stagione ’13/14, Pro Vercelli- Ternana 2-1, Catania?-Ternana 2-0 stagione ’14/15, Ternana-Livorno 2-3 ’15/16 Bari -Ternana 3-0 ’17/18. Due i pareggi Brescia-Ternana 0-0 ’14/15 e Perugia-Ternana 1-1 ’16/17. Una sola vittoria Ternana-Varese 2-0 ’13/14.

Gli assistenti saranno Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo e Pietro Dei Giudici di Latina. Quarto ufficiale Domenico Mirabella di Napoli. Al Var Juan Luca Sacchi di Macerata e all’Avar Luigi Rossi di Rovigo