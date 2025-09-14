Quasi trecento atleti stamattina per l’ottava edizione del circuito dele Gole del Nera a Narni, proprio lungo le rive del fiume. C’era da sperimentare un nuovo percorso pensato dall’Avis Narni che organizzava; ma c’era da festeggiare la ripresa della stagione dei runners e per questo si è vista tanta partecipazione da fuori città. Ha vinto, in maniera imperiosa Gabriele Rescucci della laziale Ad Running che ha corso i dodici chilometri in 41’44” dominando letteralmente al punto che il secondo è arrivato a quasi un minuto, lo spoletino Daniele Petrini. Terzo Lorenzo Ricci della SS Lazio Atletica leggera in 42’44”. Il primo degli atleti della Conca Amedeo Danielli della Iloverun Athletic Terni con 44’21” che ha sorpassato nel finale l’amerino Nicola Lucciarelli con 45’06”.

Tra le donne prima la frusinate Alessandra Scaccia con 52’29” e seconda Francesca Piergentili del Clt Terni con 53’10”. La terza piazza Tamara Trovato della Podistica Carsulae.

Tutte le classifiche su https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20254420