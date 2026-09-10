“La rinuncia del Comune di Terni ad adire il Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar in merito al progetto Stadio-Clinica – si legge in una nota della Giunta regionale – conferma la legittimità delle posizioni e delle scelte espresse e intraprese sin dall’inizio della vicenda dalla Giunta regionale”.

“La legalità e la legittimità vincono sempre – è scritto ancora nella nota – ed è questa la strada percorsa da questa amministrazione che da subito aveva chiesto al Comune il ritiro della determina comunale del luglio 2025 per riportare il progetto nei binari della legge. Se il Comune avesse ascoltato, non ci sarebbero state le gravi conseguenze e la lacerazione sociale che è stata causata dalla volontà sconsiderata di continuare a procedere su una soluzione illegittima.”.

Stadio clinica. “Ricondurre il percorso nel corretto binario amministrativo”. Proietti scrive e telefona a Bandecchi: “ritira la determina e discutiamo”

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“Ora che l’amministrazione comunale di Terni si è conformata al percorso previsto dalla legge – si legge ancora – il servizio regionale ha risposto nella giornata odierna in merito alla conformità relativa alla pianificazione vigente (atto puramente tecnico, senza alcun margine di discrezionalità politica) concludendo l’adempimento previsto dal Regolamento regionale e ponendo oggi quindi in capo al Comune di Terni il proseguimento dell’iter relativo al permesso di costruire. Va specificato altresì che l’accreditamento e il convenzionamento dei posti letto restano una partita del tutto separata e non vincolata da tale procedura amministrativa, e infine voglio ricordare che è in dirittura d’arrivo il Piano socio sanitario regionale che manca da oltre 15 anni. Chiusa questa vicenda, per noi la priorità assoluta resta sempre e soltanto la sanità pubblica”.

“La Giunta regionale ha già avviato – conclude la nota – le attività per il dibattito pubblico sul nuovo ospedale di Terni, la partecipazione dei cittadini è la garanzia che la salute pubblica viene prima di ogni interesse particolare. Si va avanti per dare a Terni l’ospedale pubblico di alta qualità che merita”.

Stadio-Clinica, il Tar da ragione alla regione. Bandecchi: “ricorreremo al consiglio di stato”

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In serata è arrivato il punto di vista di Bandecchi attraverso un video Instagram. “Abbiamo vinto oggi 7-1, realizzeremo un nuovo stadio e una nuova clinica”