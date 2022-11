Sarà una conferenza di Roberto Battiston su sviluppo sostenibile, scienza e credenza ad inaugurare il primo Terni Festival, che vuole rendere visibile l’elevata qualità dell’offerta formativa dell’università di Perugia nella sede ternana ed il suo stretto legame con le tecnologie emergenti.

“Il Terni Festival è dedicato alla didattica, all’innovazione, alla ricerca. Durerà dal 9 novembre fino a maggio del 2023, ha dichiarato l’assessore comunale all’università Cinzia Fabrizi, con una serie di incontri dedicati al tema dello sviluppo sostenibile. Questo festival è il primo risultato del protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Comune di Terni, l’Università degli Studi di Perugia e L’associazione Per Terni Città Universitaria. Gli studenti delle scuole superiori della città parteciperanno a un incontro al mese sul tema dello sviluppo sostenibile tenuto da professionisti, universitari, personalità che si occupano di questo tema. Poi durante l’anno saranno invitati a lavorare con il loro docenti e con il supporto dell’università per poi presentare, a maggio, una sintesi dei loro lavori alla cittadinanza. Oltre agli incontri con le scuole la mattina organizzeremo nel pomeriggio degli incontri per l’intera cittadinanza. Cercheremo di far vedere come la presenza dell’università nel nostro territorio possa essere uno stimolo al miglioramento della qualità della formazione dei ragazzi delle scuole superiori, ma possa anche rappresentate un valore aggiunto per i cittadini.”

“Stiamo sviluppando un importante percorso di valorizzazione della presenza universitaria a Terni, ha detto il sindaco Leonardo Latini, come elemento significativo per la crescita della nostra comunità. L’attenzione crescente del mondo scolastico, associativo e imprenditoriale della città intera su questi temi ci dà maggior forza e slancio nella prospettiva di un incremento delle attività del polo universitario ternano, con nuovi corsi, con l’auspicato dipartimento e con la realizzazione delle necessarie infrastrutture, insieme alla Regione Umbria e all’Università degli Studi di Perugia”.

Il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero ha espresso un senso di profonda gratitudine nei confronti della comunità ternana.

“Una comunità che anche oggi avverto come viva e carica di aspettative per il rilancio dell’esperienza universitaria. Da parte nostra ritengo che queste aspettative vadano corrisposte. Abbiamo iniziato ad investire su alcuni corsi a Terni che sono tra i più performanti rispetto alle esigenze del mercato del lavoro. Il sindaco – ha detto ancora il Rettore – ci ha fornito diversi stimoli per lo sviluppo della presenza universitaria a Terni. Da parte nostra ci siamo attivati e spero presto di condividere un ulteriore percorso di visione e crescita”.

“L’iniziativa – ha evidenziato il presidente dell’associazione per Terni Città Universitaria Ciano Ricci Feliziani – vuole valorizzare l’identità di Terni quale città universitaria, attraverso eventi realizzati con il supporto delle forze vive del territorio”.

Per l’occasione è stato aperto un bando per gli studenti delle scuole superiori per realizzare il logo del festival. Le scuole hanno mandato i loro bozzetti e una giuria ha selezionato quello vincente, che è quello creato da una giovane studentessa della 4c liceo artistico Metelli indirizzo grafica, Sahiba Singh.

“L’idea è nata da una circonferenza che si sviluppa con due frecce, ha spiegato, nel quale si presentano degli elementi naturali tra cui il sole che rimanda all’energia solare quindi dello sviluppo sostenibile. A seguire la presenza di tre elementi principali della città di Terni che sono l’industria, il palazzo comunale e la Cascata delle Marmore”.