Sbarca in Umbria KFC. Oggi, infatti, il brand leader del pollo fritto nel mondo, inaugura il suo primo ristorante a Terni, all’interno del Centro Commerciale Cospea Village. Una prima volta per la regione, per la città e anche per Redbucket, il nuovo franchisee che ha in gestione il ristorante e che si è occupato delle 31 nuove assunzioni sul territorio.

“Sbarcare in una nuova regione, arrivando così a quota 16 nel Paese, è sempre un traguardo importante e siamo felici di inaugurare in Umbria anche la partnership con un nuovo franchisee – afferma Corrado Cagnola, AD di KFC in Italia – Il contributo degli imprenditori che diventano parte del sistema KFC attraverso il franchising è un asset molto importante per lo sviluppo del brand nel nostro Paese. Uno sviluppo che significa per noi non solo far conoscere sempre di più i nostri prodotti ma anche contribuire all’occupazione e all’economia dei territori dove operiamo”.

“Siamo molto orgogliosi di gestire il primo ristorante KFC dell’Umbria e di avviare la collaborazione con un brand così amato come KFC – commenta l’AD di Redbucket, Corrado Cavagnoli – Per il nostro debutto abbiamo scelto una location strategica, non solo per la città di Terni per l’intera regione. Il nostro obiettivo è quello di contribuire alla crescita del brand ma soprattutto di far conoscere anche alle persone che vivono in questa splendida regione la croccantezza e il gusto unico del pollo fritto del Colonnello Sanders”.