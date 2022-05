Giornata straordinaria per il mondo dello sport ternano quella di ieri; al successo della Ternana nel derby ha fatto seguito quello non meno importante di Alessio Foconi nella prova di Coppa dl Mondo che si è svolta a Plovdiv in Bulgaria.

Il fiorettista ternano ha dominato la gara battendo dapprima l’argentino Nicolas Marino per 15-8 per poi battere Alexander Massias con il punteggio di 14-9. Arriva cos’ al tabellone degli 8 finalisti dove supera per 15-11 Gerek Mehinard. In semifinale, poi, vince contro l’ungherese Gergo Semes e in finale si ritrova davanti l’italiano Daniele Garozzo. Alessio, sponsorizzato dall’Università Niccolò Cusano, lo batte per 15-11 e alla fine può esultare insieme al suo maestro Filippo Romagnoli.

“Sono molto contento di questo mio risultato, ha detto l’atleta del Circolo della Scherma di Terni.

Sto affrontando il mio percorso agonistico in modo diverso, ho un nuovo approccio.

Ho sempre avuto un approccio di routine ma dopo l’ esperienza di Tokyo mi sono reso conto che qualcosa andava cambiato, adesso sto cambiando l’ approccio mentale e sono contento di questa mia evoluzione perché i risultati pian piano si stanno vedendo. Ho voglia di mettermi in discussione, finche il mio fisico e la mia mente, la voglia di sacrificarsi e di divertirsi reggono lo sport può andare avanti.”

Oggi Alessio Foconi scenderà in pedana per la prova a squadre insieme a Daniela Garozzo, Tommaso Marini e Guillame Bianchi.