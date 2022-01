Non male la trasferta a Parigi per la gara di Coppa del Mondo per Alessio Foconi, il fiorettista ternano del Circolo della Scherma di Terni in forza all’Areonautica Militare. Medaglia di bronzo nell’individuale e d’oro nella prova a squadre insieme a Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi.

Nella prova a squadre l’Italia ha esordito contro la Polonia battendola con il punteggio di 45-26, continuando, poi, a vincere anche contro Honk Kong per 45-24. Successi netti a cui ha fatto seguito una prova dura, vinta anche in questo caso, contro gli Usa con il punteggio di 45-38. In finale l’Italia ha affrontato la Francia battendola per 45-20. Da segnalare che in semifinale e in finale Alessio Foconi ha agito da riserva.