La Ternana Women esce sconfitta dal match del “Tre Fontane” contro la Roma, che con questo successo conquista il titolo di campione d’Italia con due giornate d’anticipo, il terzo della propria storia e il terzo negli ultimi 4 anni.

Davanti a quasi 4 mila spettatori, le rossoverdi disputano una gara ordinata e di carattere, restando in partita fino alla fine e provando a creare difficoltà alla formazione giallorossa. Decisiva la doppietta di Giugliano, a segno una volta per tempo.

In casa Ternana Women da segnalare le prestazioni di Marika Massimino e Valeria Pirone, capace di caricarsi la squadra sulle spalle ed impensierire concretamente Baldi con una conclusione per tempo. Purtroppo nel finale di partita l’attaccante rossoverde è stata costretta ad abbandonare il campo per infortunio. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

In classifica la squadra di mister Mauro Ardizzone resta a quota 14 punti. Il pareggio tra Genoa e Sassuolo (0-0) mantiene aperta la corsa salvezza: il vantaggio sulle rossoblù, ultime, si riduce a +4 quando mancano due turni alla fine del campionato. La salvezza, dunque, è sempre più a portata di mano.

Da segnalare anche la prima convocazione in prima squadra di Miriam Cecchini, difensore classe Primavera. Prima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Alex Zanardi, campione bolognese scomparso oggi all’età di 59 anni.



LA CRONACA

La Roma parte con decisione. Al 5’ Dragoni, sola in area, calcia al volo ma Schroffenegger blocca. Al 20’ viene assegnato un calcio di rigore per fallo di mano di Pastrenge.

Dal dischetto al 22’ Schroffenegger ipnotizza Giugliano e para il rigore, ma dopo la review richiesta dalla panchina giallorossa il penalty viene fatto ripetere per posizione irregolare del portiere. Al 25’ Giugliano non sbaglia e porta avanti la Roma.

La Ternana Women reagisce e al 44’ si rende pericolosa con Pirone, che dal limite calcia sul secondo palo trovando la pronta risposta di Baldi.

In avvio di ripresa la Roma sfiora il raddoppio all’11’ con Viens, che colpisce il palo. Al 18’ Ardizzone utilizza la prima card per un contatto su Pirone, ma la decisione resta invariata.

Il 2-0 arriva al 26’: ripartenza giallorossa e conclusione vincente di Giugliano, che firma la doppietta personale. Al 38’ occasione per la Ternana Women su punizione a due: schema corto tra Breitner e Pirone, con conclusione respinta da Baldi.

La Ternana Women tornerà in campo domenica 10 maggio in trasferta contro la Lazio, allo stadio “Mirko Fersini” di Formello (calcio d’inizio ore 18:00).

ROMA-TERNANA WOMEN 2-0, IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): Baldi; Thogersen (42’ st Piekarska), Antoine, Oladipo, Bergamaschi; Dragoni (31’ st Galli), Giugliano, Greggi; Haavi (42’ st Pandini), Viens (31’ st Brennskag-Dorsin), Corelli (14’ st Rieke). A disposizione: Lukasova, Soggiu, Veje, Heatley, Csiki, Babajide, Van Diemen. Allenatore: Rossettini.

TERNANA WOMEN (4-1-3-2): Schroffenegger; Martins, Pacioni, Massimino, Peruzzo (36’ st Vigliucci); Breitner, Di Giammarino (1’ st Ciccotti), Pastrenge (41’ st Labate), Petrara; Làzaro (1’ st Gomes), Pirone (54’ st Porcarelli). A disposizione: Ghioc, Ciccioli, Cecchini, Corrado, Quazzico, Ripamonti. Allenatore: Ardizzone.

Arbitro: Maresca di Napoli

Reti: 25’ pt Giugliano rig.; 26’ st Giugliano

Note. Ammonite: nessuna. Angoli 6-2. Recupero tempo: 2’ pt; 6’ st.

LA CLASSIFICA

ROMA 49 PUNTI. CAMPIONE D’ITALIA

INTER 43

JUVENTUS 35

NAPOLI 30

MILAN 29

LAZIO 27

FIORENTINA 27

COMO 26

SASSUOLO 17

PARMA 16

TERNANA 14

GENOA 10

PROSSIMO TURNO

9 MAGGIO , GENOA-FIORENTINA

10 MAGGIO, LAZIO-TERNANA