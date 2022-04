Un rigore molto dubbio ha permesso al Frosinone di evitare la sconfitta a Terni all’ultimo secondo dell’extra-time.

L’arbitro Robilotta ha assegnato il rigore per un contatto in area Partipilo-Tribuzzi. Dalle immagini viste e riviste più volte sembra però essere il giocatore del Frosinone a sbattere contro Partipilo che non può di certo scomparire.

Arbitro sicurissimo non va a rivedere l’azione al monitor. Novakovic trasforma il rigore e consente ai suoi di acciuffare il 4-4 nella bellissima gara del Liberati.

Ko il Lecce a Reggio Calabria. Match deciso da un gol di Folorunsho alla fine del primo tempo. La sconfitta del Lecce ha consentito alla Cremonese di riportarsi da sola al vertice della classifica. I grigiorossi hanno battuto 3-1 il Cosenza, in rimonta. Gli ospiti infatti si erano portati in vantaggio con Larrivey a inizio partita. Poi c’è stata la doppietta di Gaetano e prima della fine del tempo l’autorete di Vaisanen ha fissato il punteggio sul 3-1 per i padroni di casa.

RISULTATI E CLASSIFICA

Spal-Crotone 1-1

Vicenza-Perugia 1-2

Reggina-Lecce 1-0

Pordenone-Benevento 1-4

Cremonese-Cosenza 3-1

Parma-Ascoli 0-1

Pisa-Como 3-1

Cittadella-Alessandria 1-2

Ternana-Frosinone 4-4

Monza-Brescia 1-1

Cremonese in testa con 66 punti

Lecce 65

Oggi sarebbero promosse in serie A

Monza 64

Benevento 63

Pisa 63

Brescia 62

Ascoli 58

Frosinone 55

Oggi disputerebbero i play off

Perugia 52

Ternana 48

Cittadella 48

Reggina 47

Parma 45

Como 44

Spal 35

Oggi in zona centro classifica

Alessandria 32

Cosenza 28

Oggi disputerebbero il play out

Vicenza 25

Crotone 22

Pordenone 17

Oggi retrocederebbero in serie C.