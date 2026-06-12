L’asta, su incarico del Tribunale di Terni, è su Gobid.it, piattaforma di Gobid Group, leading player delle aste online, con solida esperienza nella gestione di asset provenienti da Procedure Concorsuali

Prezzo base fissato a € 126.835,00. C’è tempo fino al 10 Luglio per aggiudicarsi il Lotto Unico che custodisce l’identità e l’anima materiale delle “Fere”.

Entra nel vivo il futuro della Ternana Calcio. L’operazione è disposta nell’ambito della procedura di Liquidazione Giudiziale n. 13/2026 del Tribunale di Terni, curata dagli Avv. Renato Ferrara e dal Dott.Francesco Angeli.

L’asta su Gobid.it mette sul mercato un Lotto unico comprensivo dello storico marchio della Ternana Calcio, attrezzature sportive, arredi ufficio, divise, cimeli e trofei, con un prezzo base fissato a € 126.835,00, un’opportunità per l’ecosistema calcistico territoriale, il tessuto imprenditoriale locale, o potenziali cordate /associazioni di tifosi determinati a guidare la rinascita delle Fere.

L’obiettivo è riscattare i simboli e l’identità di una tradizione calcistica nata il 2 ottobre 1925, caratterizzata da un radicamento profondo sul territorio e da un bacino d’utenza straordinariamente fidelizzato.

Un patrimonio storico, capace di segnare il calcio italiano con oltre 20 stagioni vissute da protagonista in Serie B e il traguardo storico della Serie A, raggiunta per la prima volta negli anni ’70.

La vendita unisce in un unico lotto il patrimonio immateriale della Ternana, le dotazioni materiali come attrezzature sportive e arredi ufficio, ma anche divise sportive, trofei, gagliardetti e quadri celebrativi originali che costituiscono la vera e propria memoria storica della Ternana Calcio.

Nello specifico il lotto include:

Il Marchio Storico Ternana Calcio e il logo Viverna : La denominazione ufficiale della Ternana Calcio , i loghi depositati e protetti da brevetto — incluso l’ultimo stemma ufficiale registrato con l’iconico drago rossoverde — e tutti i diritti di sfruttamento d’immagine correlati. L’asset è indispensabile per qualsiasi progetto sportivo che voglia fregiarsi del nome ufficiale e della secolare identità delle Fere .;

e il logo Viverna La denominazione ufficiale , i loghi depositati e protetti da brevetto — incluso registrato — e tutti i diritti di sfruttamento d’immagine correlati. L’asset è indispensabile per qualsiasi progetto sportivo che voglia fregiarsi del nome ufficiale e della secolare identità delle .; Trofei, gagliardetti e quadri celebrativi originali rinvenuti nella sede storica;

e rinvenuti nella sede storica; Le Attrezzature Sportive e Professionali: come macchinari professionali, distribuiti tra la palestra principale e la tensostruttura dello stadio, oltre ai macchinari della lavanderia industriale;

come macchinari professionali, distribuiti tra la palestra principale e la tensostruttura dello stadio, oltre ai macchinari della lavanderia industriale; Infrastruttura IT e Arredi d’Ufficio: La dotazione tecnologica completa dei blocchi operativi e l’intero layout degli arredi per uffici;

Massima trasparenza, sicurezza e affidabilità

Gobid Group agisce in qualità di soggetto specializzato ai sensi dell’art. 107 L.F. (e del più recente art. 216 C.C.I.I. comma 3), è dunque una realtà affidabile e consolidata da decenni di esperienza nel settore delle vendite telematiche. Nel processo di partecipazione alle vendite online tutti i dati personali e ogni aspetto del percorso sono strettamente riservati, protetti e monitorati da uno staff di professionisti in grado di garantire la massima assistenza in qualsiasi momento. Una professionalità certificata ISO 9001:2015 (per la qualità nel settore delle vendite telematiche e delle aste online) e ISO/IEC 27001:2022 – UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2024 (sicurezza a 360°nella tutela delle informazioni e dei dati trattati). Una realtà che ha ricevuto importanti riconoscimenti come il Rating della legalità e l’iscrizione nel registro dei Gestori delle Vendite Telematiche e nell’elenco dei siti internet autorizzati alla pubblicazione della Pubblicità Legale, entrambi istituiti da Ministero della Giustizia.

Come partecipare?

L’asta si svolge mediante procedura competitiva asincrona e prevede una Fase 1 di raccolta offerte attiva a partire dal 10 Giugno alle ore 15:00 fino al 10 Luglio alle ore 15:00. Gli interessati, previa registrazione su www.gobid.it, dovranno far pervenire un’offerta irrevocabile di acquisto tramite PEC all’indirizzo [email protected], utilizzando l’apposito modulo e allegando la contabile del versamento del deposito cauzionale. A seguito del termine della raccolta offerte, si procederà alla valutazione. In presenza di più offerte valide, l’offerta più alta fungerà da base d’asta per l’apertura della Fase 2, ovvero l’esperimento di vendita competitivo online sulla piattaforma www.gobid.it .

Tutta la documentazione ufficiale, avviso di vendita, perizia di stima e inventario sono consultabili sulla pagina web dell’asta.

Attraverso il sito è possibile, inoltre, richiedere la visione dei beni.

Contatti: +39 02 86 88 2269 [email protected]

GOBID GROUP :

Pioniere dell’asta digitale, dal 2012 produce soluzioni ad alto contenuto tecnologico, di innovazione e di marketing.

Gobid Group opera come High Value Marketplace di beni mobili ed immobili, attraverso una rete di piattaforme proprietarie online, progettate e sviluppate internamente. Si tratta di:

Gobid.it marketplace specializzato nella vendita online di una vasta gamma di beni mobili, dai grandi asset industriali a macchinari e attrezzature per numerosi settori come trasporti, logistica, nautica e molto altro. Gobidreal.it innovativo portale di aste online dedicato alla vendita di asset immobiliari: dai complessi turistici, commerciali fino a ville, appartamenti e lotti di terreno. Gobid.es: piattaforma spagnola dedicata alla vendita di beni mobili ed immobili.

Il Network, guidato dal CEO Dott. Andrea Giorgio, è leading player nella vendita di asset in tutto il mondo ed offre a milioni di utenti la possibilità di acquistare beni in asta online in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Un Gruppo esperto nel remarketing industriale, di nuove tecnologie e di campagne di comunicazione multicanale in grado di garantire la crescita del valore dei beni tramite il sistema competitivo dell’asta online.

I numeri del gruppo:

valore di asset gestiti pari a 2 miliardi di euro;

offerta record battuta in asta di 28 milioni di euro;

189 tribunali totali affiliati (di cui 109 italiani);

17 Milioni di visualizzazioni di pagina;

200.000 offerte ricevute;

+74 persone nel gruppo.

Un team composto da professionisti qualificati, presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale, che gestisce e coordina a 360° tutte le fasi del processo di vendita. Tre le sedi del Gruppo: due in Italia, con la sede legale a Milano e quella operativa nelle Marche, a Matelica, in provincia di Macerata. La terza sede è ubicata in Spagna, nella città di Malaga. Un gruppo multiforme, in costante movimento che lavora insieme con un unico obiettivo: raggiungere il massimo valore degli asset.

Una professionalità certificata ISO 9001 e 27001, che ha ricevuto importanti riconoscimenti come il Rating della legalità e l’iscrizione nel registro dei Gestori delle Vendite Telematiche e nell’elenco dei siti internet autorizzati alla pubblicazione della Pubblicità Legale, entrambi istituiti da Ministero della Giustizia.

Lo sguardo rivolto al futuro, la forte propensione all’innovazione e alla crescita sono i tratti distintivi che spingono il gruppo a dare forma a progetti digitali sempre più all’avanguardia. Soluzioni che, grazie all’integrazione dell’AI nei propri sistemi, si pongono al servizio di una gestione delle aste online sempre più efficiente, sicura e trasparente.