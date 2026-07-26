“Il concerto del 30 luglio, organizzato per far conoscere a una platea vasta l’importante intervento di riqualificazione di Cesi Porta dell’Umbria e delle Meraviglie, vedrà l’apertura degli ingressi alle ore 18,30, a Piazzale Bosco. Saranno quattro i punti di accesso: piazzale Bosco, via Porta Spoletina, via Lombardia, piazzale Rivoluzione Francese, quest’ultimo dedicato ai portatori di handicap, ubicato a ridosso della palazzina dell’ex Atc”.

Lo annuncia l’assessore alla cultura del comune di Terni, Tiziana Laudadio.

“Alle 18.30 – aggiunge – verrà attivato anche il servizio di navetta, con passaggi ogni cinque-dieci minuti, che andrà avanti per tutta la serata, con partenza dal piazzale del cimitero centrale, passando per il parcheggio del Palaterni, dello Staino, fino ad arrivare a Piazzale della Rivoluzione francese”.

La serata musicale avrà inizio alle ore 20.

IL PROGRAMMA

ore 20: apertura a cura di Radio 105 con dj set di Roby Giordana

ore 21: Dile, Mydrama & Yosef, Grelmos e Disco Club Paradiso

ore 21:45: Tommaso Paradiso + band

ore 22:25: Fabio Rovazzi

ore 23:10: Vidaloca – Il format urban/Pop chiuderà la serata a mezzanotte.

È stata prevista l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio al fine di garantire una serata che sia solo di musica e di festa.