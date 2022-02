Una Ternana incerottata scendo in campo nel tardo pomeriggio, 18,30, al Paolo Mazza per affrontare la Spal. Lucarelli deve fare i conti con diverse assenze e almeno tre di queste riguardano giocatori titolari come Donnarumma, Falletti e Agazzi oltre a Celli e Capanni.

Resta, quindi difficile capire quale possa essere la formazione che Lucarelli manderà in campo soprattutto nel reparto avanzato dove tra chi ha giocato sempre, chi al momento non è nelle migliori condizioni o è infortunato è un reparto a corto di elementi.

Possibile un cambio in difesa dove a Defendi potrebbe subentrare Diakite, più fresco del capitano, a centrocampo Koutsoupias potrebbe prendere il posto dell’infortunato Agazzi e in avanti dove il solo sicuro di giocare è Pettinari. Le altre due maglie se le contendono Partipilo, Capone, Furlan, Mazzocchi e Peralta con il primo e l’ultimo che potrebbero affiancare Pettinari in avanti.

Qualche assenza anche nella Spal tra cui quella dell’ex Finotto che Venturato, il tecnico, ha avuto alle sue dipendenze a Cittadella.

4-3-1-2 è il modulo con cui il tecnico proporrà la sua squadra e con la seguente probabile formazione: Alfonso; Dickman, Meccariello, Capradossi, Celia; Da Riva, Zanellato, Mora; Mancosu; Colombo, Vido. A centrocampo, però, Esposito potrebbe prendere il posto di Mora che andrebbe ad agire da centrale con lo spostamento di Zanellato mentre in avanti Melchiorri potrebbe contendere il posto a Colombo.

Arbitra l’incontro sarà Daniele Paterna di Teramo, secondo anno Can A, che ha diretto 4 partite delle Fere ovvero Lecce- Ternana 3-3 nella stagione in corso. Ha poi diretto i rossoverdi in due partite di Coppa Italia Lega Pro Viterbese- Ternana 2-1 stagione ’18/19 e Ternana- Juventus U23 1-2 finale edizione ’19/20 sul neutro di Cesena. Poi c’è un precedente nel campionato ’18/19, vittoria dei rossoverdi con la Fermana al Liberati.

Gli assistenti saranno Oreste Muto di Torre Annunziata e Andrea Zingarelli di Siena, mentre il quarto ufficiale sarà Enrico Maggio di Lodi. Al VAR opereranno Luca Banti di Livorno e Giovanni Baccini di Conegliano Veneto.

Post partita su Am Terni Channel a partire dalle 20,25 con interviste in diretta dallo stadio Paolo Mazza. Prepartita alle 17,30 su Ternana Time che effettuerà un collegamento anche nell’intervallo per i commenti.