La direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di Perugia comunica che il paziente di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato a seguito del grave incidente stradale avvenuto domenica 2 agosto sulla Terni-Rieti, è attualmente sottoposto alla procedura di accertamento di morte presso la terapia intensiva. Le vittime dell’incidente, dunque, salgono a 7.

Il paziente aveva riportato un gravissimo trauma cranico. In considerazione dell’evoluzione del quadro clinico, è stata avviata la procedura di accertamento di morte come da normativa vigente, il cui completamento è previsto nel tardo pomeriggio di oggi.

Proseguono intanto le indagini per risalire alle cause e accertare la dinamica dell’incidente, che aveva coinvolto un camper, un bus-navetta turistico e tre auto.

La Procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni plurime contro ignoti.

Elementi utili alle indagini potranno emergere dalle autopsie disposte sui corpi dei conducenti del bus e del camper, che si erano scontrati frontalmente.