Nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Terminillo, un alpinista residente a Roma , impegnato sulla via Antonella insieme a due compagni di cordata, è precipitato per oltre 20 metri a seguito del cedimento di un ancoraggio durante una sosta, riportando diversi traumi, incluso uno alla testa, rimanendo però cosciente.

“Le dinamiche dell’evento – riferisce in una nota il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio – avvenuto in un contesto di alta esposizione, hanno

reso necessario un intervento immediato e altamente tecnico. La Centrale Operativa del 112 ha attivato tempestivamente una squadra di terra del Cnsas Lazio con medico e infermiere, che ha raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente affrontando un avvicinamento complesso”.

Una volta sul posto, i soccorritori hanno provveduto a stabilizzare l’alpinista direttamente in parete, assicurandosi mediante ancoraggi supplementari e predisponendo una zona sicura per l’estrazione. Contestualmente, è intervenuta l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino, medico e infermiere dell’Ares 118. L’infortunato è stato rapidamente evacuato e trasportato in volo all’ospedale Gemelli di Roma. I due compagni dell’alpinista, rimasti illesi, sono stati messi in sicurezza e accompagnati a valle dalla squadra di terra del Soccorso alpino.