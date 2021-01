Turno casalingo per la Ternana che alla ripresa dopo la sosta dovrà vedersela contro il Monopoli, formazione che non sta ripetendo l’ottimo e sorprendente campionato della scorsa annata agonistica con la società che sta correndo ai ripari per aumentare la competitività della squadra con gli innesti di Riggio, difensore dal Catanzaro, Currarini, esterno dalla Virtus Entella e di Soleri, attaccante dal Padova.

Sul fronte rossoverde si segnala il recupero di Kontek che dovrebbe scendere in campo al fianco di Boben e quello di Ferrante che partirà dalla panchina ma che durante la sosta ha lavorato intensamente per recuperare la piena efficienza fisica. Più indietro, e quindi assenti, Mammarella, Frascatore e Celli, tre esterni bassi mancini le cui assenze dirotteranno Salzano a giocare in quel ruolo.

L’unico dubbio che sembra esserci a poche ore dall’inizio del match riguarda la sostituzione di Falletti, squalificato: due le soluzioni ovvero Vantaggiato o Peralta con il primo che sembra favorito sull’ex Novara.

Quindi la probabile formazione è la seguente: Iannarilli; Defendi, Boben, Kontek, Salzano; Proietti, Palumbo; Partipilo, Vantaggiato ( Peralta ), Furlan; Raicevic ( Vantaggiato ).

Sul fronte opposto Beppe Scienza non dovrebbe rinunciare al 3-5-2 con i seguenti interpreti: Menegatti; Sales, Riggio, Mercadante; Lombardo, Piccinni, Giorno, Paolucci, Zampataro ( Nicoletti ); Starita, Marilungo ( Soleri).

Arbitro dell’incontro sarà Alessandro Di Graci di Como; due precedenti con i rossoverdi, tutti e due al Liberati ovvero Ternana-AZ Picerno ( 2-1 ) Ternana-Viterbese ( 0-0 ) nella piscina del Liberati.

Terzo anno, ha diretto 34 gare di serie C e 3 di Coppa Italia di categoria.

Il suo tabellino registra 18 successi delle squadre di casa, 5 pareggi e 11 vittorie delle squadre in trasferta, 9 rigori concessi e 2 sole espulsioni comminate.

I suoi assistenti saranno Luca Valletta di Napoli e Pietro Lattanzi di Milano, mentre il quarto ufficiale sarà Mattia Ubaldi di Roma 1.

La partita avrà inizio alle 17,30 e sarà trasmessa da Unicusano TV Italia, canale 264 del digitale terrestre, mentre a TERNANA TIME, canale Facebook e Canale Youtube, andrà in onda il pre-partita dalle 16,30, il commento all’intervallo e alla fine il programma di commento alla gara condotto da Alessandro Laureti con tanti ospiti in diretta dalla tribuna stampa del Liberati. Alle 22, 00 poi il commento di fine serata.