Il derby dell’Umbria si gioca in un’ora insolita, le 12,30

LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE

TERNANA: D’Alterio, Donati, Capuano, Martella, Kerrigan, Orellana, Majer, Garetto, Ndrecka, Aramu, Dubickas

Allenatore, Fazio

PERUGIA: Gemello, Calapai, Riccardi, Stramaccioni, Tozzuolo, Megeleaitis, Tumbarello, Canotto, Verre, Lisi, Montevago

Allenatore, Tedesco

L’arbitro è Zago, della sezione di Conegliano Veneto

PRIMO TEMPO

La Ternana ha chiuso in vantaggio il primo tempo , 1-0 sul Perugia. Un vantaggio meritato per quello che si è visto in campo. Più Ternana che Perugia

con i rossoverdi che sono andati al tiro pericolosamente con Orellana e Dubickas (2 volte) mentre Montevago, per il Perugia, ha costruito l’unica minaccia dalle parti di D’Alterio.

Il gol che sta decidendo la partita è maturato sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ndrecka sul quale hanno colpito di testa, prima Kerrigan e poi Capuano da posizione ravvicinatissima che, quasi spalle alla porta, ha battuto Gemello.

Apoteosi per la bandiera della Ternana.

È un derby combattuto con qualche scintilla. Sugli spalti del Liberati non ci sono tifosi biancorossi. Ma non ci sono anche tanti tifosi della Ternana. Ampi gli spazi vuoti. I presenti sono solo 5.552

SECONDO TEMPO

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