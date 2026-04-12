Il derby dell’Umbria si gioca in un’ora insolita, le 12,30
LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE
TERNANA: D’Alterio, Donati, Capuano, Martella, Kerrigan, Orellana, Majer, Garetto, Ndrecka, Aramu, Dubickas
Allenatore, Fazio
PERUGIA: Gemello, Calapai, Riccardi, Stramaccioni, Tozzuolo, Megeleaitis, Tumbarello, Canotto, Verre, Lisi, Montevago
Allenatore, Tedesco
L’arbitro è Zago, della sezione di Conegliano Veneto
PRIMO TEMPO
La Ternana ha chiuso in vantaggio il primo tempo , 1-0 sul Perugia. Un vantaggio meritato per quello che si è visto in campo. Più Ternana che Perugia
con i rossoverdi che sono andati al tiro pericolosamente con Orellana e Dubickas (2 volte) mentre Montevago, per il Perugia, ha costruito l’unica minaccia dalle parti di D’Alterio.
Il gol che sta decidendo la partita è maturato sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ndrecka sul quale hanno colpito di testa, prima Kerrigan e poi Capuano da posizione ravvicinatissima che, quasi spalle alla porta, ha battuto Gemello.
Apoteosi per la bandiera della Ternana.
È un derby combattuto con qualche scintilla. Sugli spalti del Liberati non ci sono tifosi biancorossi. Ma non ci sono anche tanti tifosi della Ternana. Ampi gli spazi vuoti. I presenti sono solo 5.552
SECONDO TEMPO
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